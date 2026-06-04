Зеленський опублікував відкритий лист Путіну та запропонував особисту зустріч

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив відкритий лист до президента РФ Володимира Путіна, в якому закликав його завершити війну та запропонував провести особисту зустріч. Глава держави також заявив про готовність України до повного припинення вогню на час переговорів і обміну полоненими за формулою «всіх на всіх».

Текст звернення опубліковано на сайті президента України.

У листі Зеленський заявив, що війна проти України є особистим вибором Путіна і що історія запам’ятає її як «війну без реальної причини».

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Президент наголосив, що Україна не прагне постійної війни та хоче досягти справедливого миру.

«Не бійтеся вийти з війни – це головне, що зараз від вас потрібно», – звернувся Зеленський до російського лідера.

Глава держави також заявив, що Україна зберегла незалежність, отримала міжнародну підтримку, фінансування та зброю, тоді як Росія зіткнулася із санкціями та дедалі більшими економічними проблемами.

Окремо Зеленський згадав останні удари українських далекобійних безпілотників по території Росії та зазначив, що їхня дальність не є межею українських можливостей.

У зверненні президент також стверджує, що Росія зазнає значних втрат на фронті. За його словами, лише у травні російська армія втратила понад 30 тисяч убитими та важкопораненими.

Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про можливі російські плани продовження війни у 2027 та 2028 роках, а також про наміри розширювати військову активність за участі Білорусі та інших регіонів.

Водночас президент України запропонував розпочати прямий переговорний процес між Києвом і Москвою за участю міжнародних партнерів.

«Я пропоную вам зустріч. Саме лідери вирішують ключові питання – так було й буде завжди», – написав Зеленський.

Він зазначив, що така зустріч могла б відбутися у Швейцарії, Туреччині або одній із держав арабського світу.

Також президент висловився за участь у переговорному процесі Європейського Союзу та Сполучених Штатів як потенційних гарантів безпеки.

Серед перших кроків до миру Зеленський назвав повне припинення вогню на час переговорів, обмін військовополоненими за принципом «всіх на всіх», повернення цивільних осіб та дітей, які були вивезені під час війни.

Наприкінці листа президент України наголосив, що якщо Росія не погодиться завершити війну, Україна продовжить боротьбу за своє існування за підтримки міжнародних партнерів.

«Ви можете зупинити свою війну», – підсумував Зеленський.