Діденко попереджає про похолодання та дощі

В Україні очікується зниження температури повітря до +13+17 вдень і +5+10 градусів вночі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

“Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно”, – вказує синоптикиня.

У західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму пройдуть дощі, місцями – з грозами.

У Києві 3 квітня місцями можливі дощ та гроза, пориви західного вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до +7…+10 °C, вдень до +16 °C.