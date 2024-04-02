Суспільство

Діденко попереджає про похолодання та дощі

2 Квітня 2024 22:00
Краєвид Києва / Фото: Суспільне

В Україні очікується зниження температури повітря до +13+17 вдень і +5+10 градусів вночі.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

“Вітер в Україні буде західного напрямку, у північних областях можливі штормові пориви до 15-20 метрів за секунду, обережно”, – вказує синоптикиня.

У західних областях, на півночі, а також на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі та в Криму пройдуть дощі, місцями – з грозами.

У Києві 3 квітня місцями можливі дощ та гроза, пориви західного вітру сягатимуть 15-18 метрів за секунду. Вночі температура знизиться до +7…+10 °C, вдень до +16 °C.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
2 Квітня 2024 18:22

Зеленський підписав закон про зниження призовного віку
2 Квітня 2024 20:10

Готуємо відповідні кроки щодо контролю за роботою онлайн-казино, – Зеленський
2 Квітня 2024 19:42

Протягом доби відбулися 62 бойові зіткнення, – Генштаб
2 Квітня 2024 19:28

Наслідки ракетного удару по Дніпру (фото)
2 Квітня 2024 19:14

Обмежено придатних відправлять на повторний медогляд
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій САПРОНОВ

Живите сегодня, сейчас
Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери
Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту
Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?
Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти
Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду
усі думки