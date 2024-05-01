Деякі партнери дозволили Україні бити західною зброєю по РФ, – глава МЗС Латвії

Деякі країни вже надали Україні дозвіл бити їхньою зброєю по об’єктам на теритолрії Росії.

Про це в інтерв’ю “Європейській правді” заявила міністр закордонних справ Латвії Байба Браже.

“Звісно, не все оголошується публічно. Навіть краще не говорити про це вголос до певного часу. Головне — вплив на полі бою”, — заявила латвійська міністерка.

За її словами, потребу України в далекобійній зброї забезпечить пакет допомоги від США, і деяке з цього озброєння вже надійшло.

“Я наголошу: їхнє (далекобійної зброї) використання Україною дозволене міжнародним правом. Якщо є об’єкти, з яких росія атакує Україну, ви маєте право на удар у відповідь”, — сказала Браже.