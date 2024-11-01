Десятки безпілотників атакували регіони Росії

Безпілотники атакували Брянськ у ніч на 1 листопада, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.
В Орловській області, як повідомив губернатор Андрій Кличков, унаслідок атаки БПЛА пошкоджено два житлові будинки.
Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також заявив про атаку безпілотників і роботу ППО.
Міністерство оборони РФ заявило, що безпілотники також атакували окупований Крим і Бєлгородську область.