Десятки безпілотників атакували регіони Росії

Безпілотники атакували Брянськ у ніч на 1 листопада, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

В Орловській області, як повідомив губернатор Андрій Кличков, унаслідок атаки БПЛА пошкоджено два житлові будинки.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також заявив про атаку безпілотників і роботу ППО.

Міністерство оборони РФ заявило, що безпілотники також атакували окупований Крим і Бєлгородську область.