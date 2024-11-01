Суспільство

Десятки безпілотників атакували регіони Росії
1 Листопада 2024 07:50
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Безпілотники атакували Брянськ у ніч на 1 листопада, повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. За його словами, внаслідок атаки пошкоджень зазнав багатоквартирний будинок.

В Орловській області, як повідомив губернатор Андрій Кличков, унаслідок атаки БПЛА пошкоджено два житлові будинки.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв також заявив про атаку безпілотників і роботу ППО.

Міністерство оборони РФ заявило, що безпілотники також атакували окупований Крим і Бєлгородську область.


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