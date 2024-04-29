Дещо з американського пакета допомоги вже почало надходити – Зеленський

Допомога із ухваленого США військового пакету вже почала надходити в Україну. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Києві.

«Дещо вже почало надходити, в деталях не буду казати, що конкретно. На жаль, поки що не все для того, щоб наповнити нашу армію і укомплектувати відповідну кількість бригад», – сказав Зеленський.

«Що стосується документів щодо гарантій безпеки, вони нам дійсно дуже сильно допомогли. Особливо допомогли в той час, коли ми очікували підтримки від Сполучених Штатів Америки. Я думаю, що ви розумієте вартість протиповітряної оборони. Протягом останніх шести місяців системи, або іноді й деталі від відповідних систем, надходили завдяки фінансуванню, яке було передбачене дев’ятьма угодами про гарантії безпеки», – розповів Зеленський.