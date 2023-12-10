Політика

Держдеп вирішив продати снаряди Ізраїлю в обхід Конгресу

10 Грудня 2023 08:52
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зброя, ізраїль, сша

Державний департамент США в обхід Конгресу схвалив продаж Ізраїлю 13 тисяч танкових боєприпасів на суму понад 106 мільйонів доларів. Як повідомляє The New York Times, це рішення, яке ухвалене відповідно до надзвичайного стану Закону про контроль за експортом зброї, прискорює постачання зброї, не залишаючи Конгресу можливості зупинити її.

“Це перший випадок, коли адміністрація Байдена задіяла цей надзвичайний стан для постачання зброї на Близький Схід”, – зазначає видання.

Цей продаж, напевно, викличе лють арабських лідерів, які різко розкритикували зусилля адміністрації Байдена щодо блокування міжнародних спроб, у тому числі в ООН, чинити тиск на Ізраїль з метою добитися негайного довгострокового припинення вогню.

«Поєднання вето, накладеного Сполученими Штатами на резолюцію про припинення вогню в ООН, та прискорене постачання смертоносної зброї Ізраїлю має змусити серйозно задуматися про те, наскільки щирими є неодноразові твердження міністра про те, що США прагнуть звести до мінімуму втрати серед цивільного населення. Ізраїлю в Газі», — сказав Джош Пол, колишній чиновник Держдепартаменту, який займався продажем зброї, маючи на увазі пана Блінкена.

Продаж зброї викликав критику, у тому числі з боку сенаторів-демократів, які вимагають суворіших умов продажу зброї США для запобігання військовим злочинам.

Всього Ізраїль замовив 45 000 набоїв на суму понад 500 мільйонів доларів, але це замовлення все ще знаходиться на розгляді в Конгресі.


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