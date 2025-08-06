Держдеп США схвалив пакет підтримки для українських гаубиць M777 вартістю понад $400 млн

Державний департамент США погодив продаж пакета матеріально-технічної підтримки для українських гаубиць M777.

Про це повідомило Управління з питань оборонної співпраці та безпеки Пентагону.

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У межах рішення затверджено три дозволи на надання Україні обладнання, ремонтних послуг і довгострокової підтримки для утримання M777 у боєготовому стані.

Загальна сума угод — близько 407 мільйонів доларів.

Таким чином США забезпечать матеріально-технічну підтримку гаубиць, що дозволить утримувати їх у боєготовому стані, здійснювати заміну стволів, а також проводити ремонтні роботи з лафетом.