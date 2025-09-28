День учителя 2025 в Україні: коли відзначається і чому це важливо

У 2025 році День учителя в Україні відзначається в неділю, 5 жовтня. Водночас цього дня світ відзначає і Всесвітній день учителів (World Teachers’ Day), започаткований ЮНЕСКО у 1994 році.

Це традиційне свято, яке щороку припадає на першу неділю жовтня, і є приводом подякувати педагогам за їхню працю, терпіння та внесок у формування майбутнього покоління.

Учні та батьки готують вітальні листівки, квіти й символічні подарунки. Популярним стало й вітати вчителів у соціальних мережах — теплими словами, фото чи відеопривітаннями.

Професія вчителя вважається однією з найважливіших у суспільстві, адже саме педагоги передають знання, формують світогляд, виховують громадянську свідомість. В умовах війни значення вчителів ще більше зросло: вони не лише навчають, а й підтримують дітей психологічно, допомагають відновити відчуття стабільності й безпеки.

День учителя — це нагадування про цінність освіти, про вдячність тим, хто щодня працює заради майбутнього.