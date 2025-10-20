Демілітаризація Криму: ГУР знищило російську РЛС “Валдай” на аеродромі в Джанкої

Українські розвідники знищили новітню російську радіолокаційну систему “Валдай” на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму. Комплекс призначений для боротьби з БпЛА.

Про це повідомили в ГУР.

Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та прицільно уразили замасковану російську радіолокаційну систему “Валдай” на аеродромі “Джанкой” в Криму.

Реклама

Реклама

РЛС “Валдай” є новітньою російською розробкою, призначеною для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. У результаті спецоперації система була знищена.