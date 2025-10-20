        Суспільство

        Демілітаризація Криму: ГУР знищило російську РЛС “Валдай” на аеродромі в Джанкої

        Галина Шподарева
        20 Жовтня 2025 18:11
        читать на русском →
        РЛС "Валдай" / Фото ілюстративне: РосЗМІ
        РЛС "Валдай" / Фото ілюстративне: РосЗМІ

        Українські розвідники знищили новітню російську радіолокаційну систему “Валдай” на аеродромі “Джанкой” у тимчасово окупованому Криму. Комплекс призначений для боротьби з БпЛА.

        Про це повідомили в ГУР.

        Оператори безпілотних систем Головного управління розвідки Міністерства оборони України виявили та прицільно уразили замасковану російську радіолокаційну систему “Валдай” на аеродромі “Джанкой” в Криму.

        Реклама
        Реклама

        РЛС “Валдай” є новітньою російською розробкою, призначеною для виявлення та протидії малорозмірним безпілотним літальним апаратам. У результаті спецоперації система була знищена.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини