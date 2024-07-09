За останні два роки в Україні суттєво зросла кількість людей із проблемами хребта та попереком. Про таку тенденцію говорить ортопед Сергій Вязмікін, який практикує в Інституті травматології та ортопедії НАМН України, а також приватних клініках.

За його оцінкою, зростання звернень українців до ортопедів, неврологів, мануальних терапевтів зросло втричі з 2022 року як у приватних клініках, так і у спеціалізованих державних лікарнях.

«Насамперед проблеми з хребтом зазнає кожен другий військовий, який довгий час зазнає надмірних навантажень через носіння важкого бронежилета, рюкзака та підняття ваги. У багатьох із них, які ще нещодавно були цивільними і не відчували таких навантажень, просто нерозвинені м’язи-стабілізатори. А різке навантаження призводить до таких результатів. Водночас зростає і кількість цивільних, у тому числі людей похилого віку та дітей», – каже Сергій Вязмікін.

За словами ортопеда, оскільки хребет – великий амортизатор, будь-яка проблема інших частин опорно-рухового апарату може провокувати біль внизу спини.

Також останні два роки українські лікарі фіксують зростання на 40% пацієнтів з хронічними болями в попереку.

Зросла кількість пацієнтів з психосоматичним болем, який може виникати у людей, які зазнають хронічного стресу або мають депресію.

Як зазначає Сергій Вязмікін, цьому сприяють ожиріння. «Ожиріння часто супроводжується й іншими метаболічними змінами, зокрема, наприклад, через діабет. Від цього страждає мікрокапілярнасітка. Адже маленькі судини, які живлять кістки, хребці та диски між ними, не справляються», – пояснює лікар.

Також ослабленню кісток та суглобів сприяє куріння, через яке ушкоджується мікрокапілярна сітка та малорухливий спосіб життя.

«У людей з віком стають гіршими за судинні оболонки. Тому кровопостачання хребців та дисків погіршується. Також у людей похилого віку може бути остеопороз (зниження щільності кісток) та остеохондроз (дегенеративні зміни хребтового стовбура)», – зазначає експерт.

Сергій Вязмікін радить людям, у яких проблеми з хребтом та попереком не затягувати та звертатися до фахівців, які підберуть оптимальні варіанти лікування та реабілітації.