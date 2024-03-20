Де в Україні можна швидко і вигідно оформити онлайн-кредит

Ситуація, коли терміново знадобилися гроші до зарплати на побутові потреби, лікування, ремонт житла, автівки або техніки, знайома багатьом українцям. Що робити, якщо немає у кого позичити потрібну суму? У такому випадку існує два виходи — оформити банківський кредит або взяти мікропозику. До речі, заявку в МФО чи банк можна подати онлайн, а кошти згодом отримати на картку.

Кредити в МФО без довідки про доходи

Ключовими перевагами мікропозик, що оформлюються онлайн, є:

відсутність необхідності підтверджувати платоспроможність;

високі шанси на отримання коштів для людей з негативною кредитною історією, студентів, матусь у декреті, пенсіонерів і тимчасово безробітних українців;

мінімальний пакет документів. Зазвичай потрібні лише фото чи сканкопія паспорта та ідентифікаційного коду;

низький відсоток відмов.

Заявки, що оформлюються на сайтах МФО, у більшості випадків схвалюються автоматично. Кошти на рахунок позичальника надходять за лічені хвилини. Отже, мікропозика — це оптимальний варіант для одержання грошей у максимально короткі терміни.

Мінусом кредитів у МФО є високі відсотки та велика сума переплати. Втім, деякі кредитори пропонують новим клієнтам позики під 0,01% на день. Подібні вигідні пропозиції діють лише для невеликих сум — до 5000–25 000 грн, протягом 15–30 днів. Надалі застосовується стандартна ставка, що може становити понад 2%. Тому перед підписанням договору варто детально ознайомитися з його умовами.

Вибір вигідних кредитних пропозицій на Portmone

Підібрати найкращий варіант онлайн-позики ви легко можете за посиланням https://www.portmone.com.ua/r3/kredyt-onlayn-na-kartu, де у переліку перевірених МФО коротко викладені умови кредитування. Для подання заявки потрібно:

натиснути кнопку «Оформити» в блоці компанії, чия пропозиція підійшла вам найбільше;

перейти та зареєструватися на сайті кредитора;

обрати суму і термін платежу;

заповнити анкету, прикріпити копії паспорта та ідентифікаційного коду;

дочекатися схвалення запиту;

підписати договір в особистому кабінеті шляхом введення коду з SMS або в інший спосіб, запропонований кредитором;

отримати кошти на картку.

Ваш примірник підписаної кредитної угоди має прийти на електронну скриньку, що була вказана під час заповнення заявки. Погашення мікропозики можливе шляхом здійснення переказу на рахунок за реквізитами в банківському відділенні, терміналі самообслуговування або онлайн.

Особливості та переваги оформлення кредиту в банку

Споживчі кредити до 300 000 грн без застави видаються фінансовими установами:

готівкою на руки (втім, зробити заявку можна на офіційному сайті банку);

шляхом зарахування коштів на картку;

як розстрочка на придбання певного товару чи послуги.

Перш ніж схвалити запит, працівники банку ретельно вивчають кредитну історію заявника і перевіряють його доходи. У деяких випадках у заявці потрібно вказати номери телефонів людей, що можуть підтвердити платоспроможність і надійність потенційного позичальника. Відсоток відмов у наданні кредитних коштів є досить високим. Водночас переплата за банківським кредитом у 4–5 разів нижча, ніж у разі оформлення позики в мікрофінансовій організації. Термін кредитування — від кількох місяців до року і більше.

Один з найшвидших та найвигідніших способів отримання коштів у банку — оформлення кредитки. Водночас кредитного ліміту не завжди вистачає для покриття фінансових потреб позичальника. Розгляд заявки на його збільшення може займати кілька днів, однак жодних гарантій того, що банк прийме позитивне рішення, немає. У разі, якщо фінустанова відмовила у наданні додаткових коштів, оформлення мікропозики через Portmone стане найкращим рішенням.