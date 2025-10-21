ДБР проводить обшуки в екскерівника “Укренерго” Кудрицького, — ЗМІ

Працівники Державного бюро розслідувань проводять обшуки у колишнього керівника “Укренерго” Володимира Кудрицького.
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на джерела у правоохоронних органах.
За неофіційною інформацією, правоохоронці перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.
Як повідомляють ЗМІ, ймовірно, йдеться про штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей
Нагадаємо, Володимир Кудрицький обіймав посаду голови правління “Укренерго” з 2020 по 2024 роки.