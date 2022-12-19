Політика

Данилов вважає, що у Росії залишилося ракет максимум на чотири атаки

19 Грудня 2022 09:48
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данілов

Секретар РНБО Олексій Данилов припускає, що в Росії залишилося ракет максимум на чотири масовані атаки по Україні.

“Якщо рахувати великі атаки, які у нас уже відбулися, то у них залишилося максимум на дві-три, може, на чотири наскребут. Але тоді вони повністю залишаться без ракет, що неприпустимо, адже у них можуть з’явитися зовсім інші виклики і вони повинні хоч якийсь запас залишити”, – заявив він в інтерв’ю “Українській правді”.

При цьому, за його словами, “у них залишилися ракети С-300, які вони використовують зараз, на жаль, по нашим містам. Цих ракет у них більш-менш достатньо”.


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