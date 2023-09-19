Політика

Данія передасть Україні ще 45 танків

19 Вересня 2023 12:25
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зброя, данія

Данія вирішила передати Україні ще 45 танків — 30 західних Leopard 1 та 15 радянських Т-72 — в межах військової підтримки через повномасштабне російське вторгнення.

Про це заявив міністр оборони Данії Трольс Лунд Пульсен на 15-му засіданні Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), передають данські TV2 та Avisendanmark.

Йдеться про 15 модернізованих танків радянського виробництва Т-72EA, а також 30 танків Leopard 1.

Ідея передачі танків Т-72 полягає в тому, що, на відміну від танків Leopard, їх можна негайно включити до складу техніки Збройних сил України. Для використання Leopard українським військовим потрібна додаткова підготовка, а з танками Т-72 цієї проблеми немає, пояснив міністр.

Ця військова допомога є частиною пакета на суму близько 777 мільйонів євро (5,8 млрд данських крон), про який Данія оголосила минулого тижня без уточнення деталей.

Раніше Данія вже закупила для України 100 танків Leopard 1A5 у співпраці з Німеччиною та Нідерландами. Перші 10 танків з цього пакета поставили в Україну на початку вересня.

Також данські інструктори відповідають за першу частину навчання українців, після чого навчання продовжують німецькі колеги. Весь процес відбувається в тісній співпраці з перекладачами з низки країн та представниками німецької танкової промисловості.


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