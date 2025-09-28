Данія фіксує нові польоти дронів біля військових об’єктів

У Данії зафіксували нові прольоти дронів над кількома військовими об’єктами. Про це повідомили Збройні сили країни у неділю.

За даними військових, дрони помітили «в кількох» локаціях, після чого були задіяні різні ресурси для реагування. Деталей не розголошують, пише Bloomberg.

Інциденти з великими професійними дронами тривають уже сьомий день. Минулого тижня через їх появу тимчасово зупиняли роботу кількох цивільних аеропортів, зокрема в Копенгагені, що спричинило скасування рейсів і масштабне розслідування поліції.

Останніми днями спостереження здебільшого фіксують біля військових об’єктів. У п’ятницю ввечері дрони бачили біля бази Карап – найбільшої авіабази Данії.

Прем’єрка Метте Фредеріксен пов’язала інциденти з намаганнями Росії дестабілізувати Європу. Москва свою причетність заперечує.

За даними телеканалу TV2, НАТО відправляє німецький фрегат FGS Hamburg для патрулювання навколо Копенгагена під час наступної зустрічі лідерів ЄС, щоб посилити протидію загрозам з повітря.