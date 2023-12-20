Суспільство

Данілов назвав умови для відновлення авіасполучення в Україні

20 Грудня 2023 20:55
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авіа

Для відновлення авіасполучення в Україні необхідно виконати низку умов, заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

В ефірі телемарафону він наголосив, що зараз у питанні відновлення авіасполучення розглядають кілька пропозицій. Але «є чотири ключові компоненти, які потрібно вирішити».

«По-перше, це захист тих аеропортів, де буде вирішено почати користування літаками. По-друге, має бути готова інфраструктура. Має бути обов’язково задіяний механізм страхування, тому що без страховок ніхто цього робити не буде. Ну і компанія, яка візьметься робити перельоти, це теж питання», — пояснив Данілов.

Він також додав, що рано чи пізно ці питання вдасться вирішити.

«Я думаю, що наступного року ми це питання точно зрушимо з мертвої точки», — додав він.


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