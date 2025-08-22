Циклон Lukas несе в Україну дощі та грози: зміна погода може вплинути на самопочуття

В Україні 23 серпня очікується надходження середземноморського циклону Lukas. Синоптики попереджають про дощі та грози у східних, південних і центральних регіонах, а різка зміна погоди може вплинути на самопочуття.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У п’ятницю, 23 серпня, у східні, центральні та південні області України очікуються дощі та грози. У жителів цих регіонів через різку зміну погоди можливе погіршення самопочуття, зокрема можуть спостерігатися головний біль та стрибки артеріального тиску.

На заході та півночі навпаки очікується суха й сонячна погода, атмосферний тиск підвищиться. Температура повітря вдень становитиме +18…+24 °C, місцями +16…+19 °C, а на сході буде тепліше — до +30 °C. У Києві на День прапора обіцяють суху погоду та близько +20…+22 °C.

24 серпня в столиці можливий невеликий дощ і вітер, температура знизиться до +18…+20 °C. На День Незалежності короткочасні опади прогнозують переважно у західних областях, тоді як південь і схід залишатимуться сухими з температурою до +28 °C.