Цукрозамінники та втрата ваги: як вони допомагають контролювати вагу  

Зайва вага — одна з найпоширеніших хвороб 21 століття. Основними причинами проблем із вагою є незбалансоване харчування та надмірне споживання цукру, бо він присутній навіть у несолодких стравах і продуктах. Він не тільки сприяє набору ваги, але й негативно впливає на загальний стан здоров’я, підвищуючи ризик розвитку діабету, серцево-судинних захворювань та інших недуг. У цьому матеріалі розповідаємо про альтернативу цукру — цукрозамінники натуральні від українського виробника GREEN LEAF, та як вони допомагають контролювати вагу.

Переваги натуральних підсолоджувачів

Цукрозамінники бувають натуральні й синтетичні. Натуральні підсолоджувачі, як-от Солодка Стевія GREEN LEAF та Монк фрукт GREEN LEAF, мають ряд переваг, як порівняти з синтетичними аналогами, про які розповідаємо нижче.

Стевія – це рослина, яка походить із Південної Америки. Протягом століть екстракт стевії використовувався для оздоровлення організму, а сьогодні на його основі виробляється безпечний натуральний цукрозамінник. Підсолоджувач Солодка Стевія GREEN LEAF по солодкості відповідає цукру, але водночас не містить калорій, не підвищує рівень цукру в крові, що важливо для здоров’я та гарного самопочуття, а також за умови дотримання рекомендованого добового дозування не спричиняє негативні побічні ефекти, зокрема проблеми зі шлунком. Підсумовуючи, помірне вживання Солодкої Стевії GREEN LEAF є ефективним засобом для контролю ваги та здоровою альтернативою цукру.

Солодка Стевія GREEN LEAF виробляється за сучасною інноваційною технологією. Як в усіх аналогічних підсолоджувачах, екстракт стевії поєднується з еритритолом. Але саме завдяки унікальній технології виробництва вона має рівномірну солодкість, відсутність гірчинки та післясмаку. Добова норма споживання становить 1 г на кг маси тіла.

Монк фрукт (монах фрукт або також архат) – це плід, який походить із Південно-Східної Азії. Крім антистресових і протизапальних властивостей, він відомий своїм приємним фруктовим смаком, який у сотні разів солодший за цукор. Саме тому його екстракт використовується як натуральний підсолоджувач. Як і стевія, архат цукрозамінник від GREEN LEAF поєднується з ерітрітолом, має відповідну цукру солодкість, гарний смак, не містить калорій і не підвищує рівень цукру в крові, завдяки чому також допомагає контролювати вагу. Добова норма споживання становить 1 г на кг маси тіла.

На відміну від синтетичних підсолоджувачів, стевія та монк фрукт не містять шкідливих хімічних речовин і не викликають негативні побічні ефекти, тому є безпечними для здоров’я й можуть використовуватися протягом тривалого часу. Як порівняти з іншими натуральними підсолоджувачами, як-от мед або кленовий сироп, у них нижчий глікемічний індекс та менше калорій, тому вони більш підхожі для тих, хто прагне схуднути.

Підсумуємо переваги цих натуральних цукрозамінників:

0 калорій;

0 глікемічний індекс;

відсутність штучних складників;

безпечність для здоров’я.

Свідомий вибір продуктів і підсолоджувачів є важливою частиною здорового способу життя. Використання натуральних підсолоджувачів, як-от стевія і монк фрукт, стане важливим кроком на шляху до контролю ваги та стрункої фігури.

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