Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківський області

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

“Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих” – написав він.

Також, за інформацією Синєгубов, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

“На щастя – без постраждалих та масштабних руйнувань”- повідомив очільник ОВА.

Також, за його словами, триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.