Суспільство

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківський області

23 Квітня 2023 09:00
102
читать на русском →
харків, обстріли, Олег Синєгубов, харківська область

Як повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Харкові одна з ракет влучила в землю. Ще одна ракета, ймовірно, розірвалася в повітрі над територією овочевої фабрики. Пошкоджені теплиці, робочі цехи.

“Внаслідок ракетного удару по с. Котляри Харківського району зруйновано 2 приватні будинки, пошкоджено 10 будинків, 1 гараж та 4 автомобілі. Сталися пожежі. Обійшлося без постраждалих” – написав він.

Також, за інформацією Синєгубов, протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Куп’янського, Чугуївського та Богодухівського районів. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Куп’янськ, Вовчанськ, Тимофіївка, Новомлинськ, Западне та інші населені пункти.

“На щастя – без постраждалих та масштабних руйнувань”- повідомив очільник ОВА.

Також, за його словами, триває гуманітарне розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 14 га території та знешкодили 132 вибухонебезпечних предмети.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
23 Квітня 2023 09:00
102

Цієї ночі ворог завдав ракетних ударів по Харкову та Харківський області
23 Квітня 2023 10:42
65

ЗСУ висадилися на лівому березі Херсонщини, – ISW
23 Квітня 2023 10:07
22

За добу ЗСУ знищили майже 700 російських вояків та 1 гелікоптер
22 Квітня 2023 18:53
107

МАГАТЕ виявило на ЗАЕС пошкодження енергоблоку 
22 Квітня 2023 18:19
238

Китайський посол заявив, що пострадянські країни не є суверенними
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Вот приедет Байден, Байден нас рассудит
Юрій БУТУСОВ

Путін та ікона Ванновського. Знаєте, про що це говорить?
Віталій ПОРТНИКОВ

Чи дослухаються до попереджень китайські лідери?
Александр КИРШ

Американская разведка: знает всё, расскажет всем
Александр КИРШ

Макрон против США: новая реальность
Юрій БУТУСОВ

Символічна нумерологія
усі думки