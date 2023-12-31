Кримінал

Цієї ночі сили ППО збили 21 “шахед” із 49

31 Грудня 2023 09:17
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ппо

У ніч на 31 грудня 2023 року російські окупанти атакували ударними БпЛА типу «Shahed» із трьох напрямків: мис Чауда (Крим), район Приморсько-Ахтарська та Курська область – рф.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Усього зафіксовано 49 ворожих безпілотників «Shahed-136/131». Також ворог завдав удару по місту Харків шістьма зенітними керованими ракетами С-300.

“Більшість ударних дронів ворог спрямував по передній лінії оборони, а також по цивільних, військових та інфраструктурних об’єктах прифронтових територій, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Миколаївщини та Запоріжжі.

У різних регіонах України підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони, винищувальною авіацією та зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил знищено 21 «шахед» ворога”, – повідомили в ПС ЗСУ.


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