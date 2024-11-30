ЦЕРН припинила співпрацю з російськими вченими

Європейська організація з ядерних досліджень (ЦЕРН) з 30 листопада припиняє співпрацю з російськими вченими.

Як передає SWI Swissinfo, йдеться приблизно про 350 науковців із Росії.

ЦЕРН відомий у всьому світі завдяки Великому адронному колайдеру – найбільшій експериментальній установці у світі.

У її будівництві та дослідженнях зайнято близько 10 тисяч учених зі 100 країн, включно з Росією.

Про те, що ЦЕРН не буде продовжувати угоду з Росією, організація оголосила ще в грудні 2023 року. Угода ЦЕРН із Білоруссю закінчилася в червні цього року.

У березні 2022 року після початку війни в Україні ЦЕРН призупинила для Росії статус спостерігача. 23 держави – члени організації «рішуче засудили» російську агресію.