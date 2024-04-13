Центр Києва патрулюватимуть посилені наряди поліції та ТЦК

У час масового скупчення людей столична поліція спільно з ТЦК посилено патрулюватиме у центральній частині Києва. Такі заходи вживаються після інциденту з підлітком на фунікулері.

Про це повідомив заступник голови Подільської РДА Сергій Коваленко на засіданні Громадської ради.

Посилені патрулі, зокрема, з’являться на Поштовій та Контрактовій площах.

За словами Сергія Коваленка, таке рішення РДА було ухвалене після нападу на Київському фунікулері, внаслідок якого загинув 16-річний підліток. Він наголосив, що схожі інциденти на столичному Подолі почали траплятися частіше.