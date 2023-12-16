CNN: Україна пережила жахливий тиждень

У Зеленського був справді жахливий тиждень, пише CNN. Його команда сурмила про символічну перемогу переговорів про вступ до ЄС, і він назвав це ознакою того, що «історію творять ті, хто не втомлюється боротися за свободу». Але для реального членства в ЄС війна має закінчитися, і вона має закінчитися тим, що Україна залишиться життєздатною державою. Жодна з цих речей наразі не гарантована.

Замість цього Зеленський повинен показати хоробрість перед двома катастрофами термінового фінансування за чотири дні. Рішення Угорщини накласти вето на виділення ЄС 55 мільярдів доларів США для військових зусиль України було зустрінуте запевненнями офіційних осіб ЄС, що на початку січня, ймовірно, відбудеться одноголосне позитивне голосування. Але Віктор Орбан – правий популіст із незрозумілою прихильністю до обвинуваченого військового злочинця Володимира Путіна – відкрив двері для роз’єднання Європи. Згуртованість Заходу до цього моменту була винятковою. Вибори в Європі та коливання, які попереду, ймовірно, почують більші вимоги до дипломатії та відповідей щодо того, чим закінчиться війна.

“Правді кажучи, найкориснішим заголовком для Києва має бути те, наскільки невимовно похмурими зараз є для України лінії фронту. Майже в усіх напрямках новини похмурі. Російські війська відокремлюють частини східного міста Авдіївки, ще одного міста, яке Москва, здається, задоволена жертвами тисячі життів, незважаючи на його мінімальну важливість. Уздовж запорізького фронту, де контрнаступ був цілеспрямованим, але зрештою повільним і безрезультатним, російські підрозділи повернулися з новою силою, а оборона коштує Україні дорого. Україна зробила відважний (або безрозсудний) ривок через Дніпро, трохи просунувшись до російських рубежів. Втрати величезні, їхні лінії постачання проблематичні, а перспективи туманні”, – йдеться в публікації.

Поїздка Зеленського до Вашингтона та його щирі благання провалилися. Навіть якщо Вашингтону вдасться відновити фінансування на початку наступного року, це вже завдало шкоди Україні. Зволікання та політичний театр зробили життєво важливу допомогу – захистити європейських союзників США по НАТО від втягнення в найгіршу сухопутну війну в Європі з 1940-х років – чесною грою для партизанської торгівлі.

Дискусія в Конгресі була не про політику війни в Україні, чи про ефективність Києва, чи про те, чому контрнаступ провалився. Вона була набагато дрібнішою: торгівля око за око щодо прикордонної політики США в поєднанні з необґрунтованими вимогами до України передбачити майбутній хід війни. Це приголомшливий провал американської зовнішньої політики, наслідки якого відлунюватимуться протягом наступних десятиліть. З тих пір, як у Невіла Чемберлена в руках був аркуш паперу, який свідчить про те, що з нацистами можна вести переговори, на карту поставлено так багато.

Похмура військова картина для України була до того, як Конгрес призупинив допомогу США. Тепер майбутній виклик – можливість, що Україна може зіткнутися з Росією без підтримки НАТО – обтяжує уми тих, хто має зосередитися на майбутніх зимових битвах.

«Без допомоги нам кінець», — сказав похмурий український медик у четвер після кількох місяців збирання військ разом і втрати колеги влітку. Іншим військам вдається бути більш стоїчним і наполягати, що вони продовжуватимуть битися, оскільки у них немає вибору. Але не сумнівайтеся: відсутність грошей США чи ЄС – або лише одна з них провалиться – цілком імовірно означає, що більша частина України опиниться під російською окупацією в найближчі два роки.

Це поставило б войовничу, надзаряджену, жаждучу помсти російську армію прямо біля кордонів НАТО, що одразу стало б проблемою Вашингтона. чому Тому що поза договором НАТО про взаємну оборону, на суто практичному рівні, безпечні та вільні демократії в Європі є ключовими американськими торговельними партнерами та основою глобального впливу США.

Проте Зеленський зіткнувся з союзником у США, який настільки розколотий і невіглас в частині своєї політики, що йому доводиться вдавати, що все не так погано. Визнання, що Україна бореться, підкріплює аргумент, що немає сенсу фінансувати невдаху. Якщо він каже, що Україна перемагає, то навіщо йому ще допомога? Якщо це безвихідь, то це не так уже й погано після двох років?

“Деякі маргінальні республіканці наполягають на тому, що Росія завжди перемагала, тож навіщо відкладати неминуче, надаючи допомогу, яка призводить до вбивства українців? Тим, хто хоче сказати «ні» Україні, не потрібно виправдовувати. Але це відкладає наступне, темніше питання, коли ви нарешті скажете «ні» Москві? Скільки України чи, можливо, пізніше її європейських сусідів Путіну прийнятно підпорядкувати чи зрівняти? Чи здається це питання взагалі знайомим?” – риторично запитує CNN.