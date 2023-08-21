Політика

CNN: Саміт БРІКС без Путіна свідчить про ізоляцію Росії

21 Серпня 2023 06:47
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путін, африка

Відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію для Росії.

Про це повідомляє СNN.

Як пише видання, раніше Путін був людиною, на яку варто звернути увагу. Однак після його вторгнення до України світ сприймає його інакше. Тепер російський лідер відсутній на світовій політичній арені.

Як пише CNN, попри те, що Путін налагоджує зв’язки з Китаєм та Іраном. Не варто забувати і про Білорусь. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС “важливішою за мою присутність зараз у Росії”.

Однак його неявка на БРІКС красномовно говорить про ізоляцію Росії – і про звуження горизонтів Путіна.

Очікується, що на саміті будуть присутні лідери інших членів економічного блоку БРІКС – президент Південної Африки Сиріл Рамафоса, лідер Китаю Сі Цзіньпін, президент Бразилії Луїс Лула да Сілва та прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді.

Саміт країн БРІКС (Бразилії, Росії, Індії, Китаю та ПАР) пройде у Південній Африці з 22 по 24 серпня.


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