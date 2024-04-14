CNN: Росія намагається зруйнувати українську енергосистему

Протягом останніх двох зим Україна витримувала шквал російських авіаударів, які намагалися вивести з ладу її енергетичну інфраструктуру, занурити її громадян у темряву та використати низькі температури як зброю у війні.

Україна витримала атаку завдяки західним системам протиповітряної оборони та заходам енергозбереження, вжитим її громадянами, коли сім’ї готували їжу на похідних пічках, а лікарі проводили операції при світлі ліхтариків.

У той час як Україна витримала шторм цієї зими, Росія відновила свій наступ в останні тижні, завдавши удару по українській енергосистемі з такою інтенсивністю і в такий спосіб, якого не бачили за більш ніж два роки війни, йдеться у матеріалі CNN.

“Їх тактика змінилася – на жаль, не на краще для нас”, – сказала Світлана Гринчук, заступник міністра енергетики України.

У перші два роки війни російські атаки були більш розрізненими, залпами ракет, спрямованими на великі ділянки української енергетичної системи. Зараз удари стають більш точними і концентрованими, коли десятки ракет і безпілотників обрушуються на одну ціль.

“За такий короткий проміжок часу – за кілька тижнів цих масованих російських атак – майже всі наші річні зусилля з відбудови та ремонту були знищені за кілька днів, за кілька атак”, – сказала Гринчук.

Переломний момент настав наприкінці березня, розповів CNN Олександр Харченко, директор київського Центру досліджень енергетичної галузі. Того дня Росія здійснила одну з найбільших ракетних та безпілотних атак на енергетичну інфраструктуру України, яка була спрямована щонайменше на 10 регіонів країни і на короткий час залишила понад 1 мільйон домогосподарств без електроенергії.

“22 березня Росія почала реалізовувати свою нову стратегію атак, – сказав Харченко. “Нова стратегія полягає в масованих ракетних атаках на конкретні цілі, коли велика кількість ракет і безпілотників одночасно зосереджуються на дуже обмеженій кількості цілей”.

З того часу Росія завдала ударів по українських електростанціях по всій країні, а в четвер повністю зруйнувала Трипільську ТЕС – найбільшу електростанцію в Київській області. ДТЕК, найбільша приватна енергетична компанія України, також заявила в четвер, що Росія завдала “серйозної шкоди” двом її електростанціям, і що приблизно 80% енергогенеруючих потужностей, якими вона керує, були зруйновані в результаті російських ударів.

“Замість того, щоб продовжувати зосереджувати свої атаки на українських системах передачі, з кінця березня Росія почала здійснювати масовані атаки на нашу інфраструктуру з виробництва електроенергії, – заявив Максим Тимченко, генеральний директор ДТЕК. “На жаль, ворог удосконалив свою тактику і використовує високоточну зброю. Результат – величезне зростання його руйнівної ефективності в порівнянні з 2023 роком”.

Оскільки Україна зберігає енергію в сховищах, удари по теплових електростанціях не спричинили негайних, тривалих відключень електроенергії. Теплові електростанції здебільшого використовуються для збалансування загальних потреб – особливо під час інтенсивних опалювальних періодів взимку, коли споживання різко зростає.

Окрім інтенсивності та концентрації атак, змінився і їхній час. Раніше основна частина російських ударів припадала на підготовку до зими. Тепер вони припали на незвично теплу весну.

Є дві причини, чому Росія могла дочекатися весни, щоб розпочати свою нову стратегію.

По-перше, Росії потрібен був час, щоб накопичити зброю і розвіддані, необхідні для проведення ударів, сказав Харченко. “Ця стратегія, очевидно, довго готувалася, вони витратили багато часу на її розробку, вони явно збирали розвіддані і дуже ретельно готувалися до цих атак”, – сказав Харченко.

По-друге, Росія могла дочекатися, поки українські електростанції стануть менш захищеними засобами протиповітряної оборони, які стають все більш дефіцитним ресурсом після двох років війни, а також допомоги від Сполучених Штатів, яку Конгрес кілька місяців блокував.

“Я припускаю, що Україна досить добре захистила свою енергетичну інфраструктуру до зими, тому що ми очікували, що такі атаки відбудуться”, – сказала в інтерв’ю CNN Олена Павленко, президент українського аналітичного центру DiXi Group, – “Але після того, як Україна вийшла з зими, вона стала менш захищеною.

Але з початком весни, за словами Павленко, деякі засоби протиповітряної оборони, можливо, були переміщені – наприклад, на лінію фронту. “Це не помилка, це просто розстановка пріоритетів. Ми подумали, що якщо зима закінчиться, можливо, ми зможемо використовувати систему ППО в інших місцях”, – сказала вона.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, найбільше постраждала Харківська область України. Понад 200 000 людей залишилися без електроенергії після російських атак у четвер. Оскільки місто розташоване так близько до Росії, гіперзвукові ракети можуть досягти його за лічені секунди. “Через близькість до кордону терористи мають можливість використовувати різні види зброї у великій кількості”, – сказав Галущенко в ефірі українського телебачення.

Україна продемонструвала неабияку здатність відновлювати пошкодження в електромережі. Деякі з її високовольтних підстанцій – ключових вузлів, які знижують напругу електроенергії, щоб її можна було передавати по лініях електропередач в будинки і офіси – відновлювалися більше 10 разів, сказав Харченко. Десятки відновлювали щонайменше три-чотири рази. “Їх обстрілюють, відновлюють, а потім знову обстрілюють. Якби їх не відновлювали, значна частина областей вже була б без світла”.

Темпи ремонтних робіт прискорилися, розповіла CNN Марія Цатурян, керівник відділу комунікацій “Укренерго”, державного оператора електромереж України. “У мирний час на заміну пошкодженого великого автотрансформатора на новий йшов місяць. Зараз ми робимо це менш ніж за тиждень”, – сказала вона.

Але зараз перед Україною стоїть зовсім інше завдання: ремонт не просто підстанцій, а цілих електростанцій. Якщо підстанції можна захистити мішками з піском, сітками проти безпілотників та іншими засобами, то великі електростанції можна захистити лише засобами протиповітряної оборони. Хоча такі відновлювальні роботи можливі, вони можуть бути безглуздими.

“Ми можемо відновити все. У нас дуже хороша і дуже мотивована команда, – сказав Андрій Гота, генеральний директор “Центренерго”, яка керує нині зруйнованою Трипільською ТЕС. “Але знову ж таки, без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони це буде, м’яко кажучи, марною справою”.

Замість цього, Україна, можливо, також розглядає можливість зміни курсу. Замість того, щоб відбудовувати великі – і без ППО вразливі – електростанції, вона може змінити спосіб виробництва енергії.

“Замість 20 великих електростанцій, які зосереджують великі виробничі потужності і мають значну частку в енергетичному балансі, має бути 150-200 малих електростанцій, розкиданих по всій країні, які можуть живити місто, якщо одна з них вийде з ладу”, – сказав Цатурян.

За словами Харченка, подібна система вкрай необхідна Харкову. “Зараз зрозуміло, що до Харкова потрібно завозити газопоршневі двигуни у великій кількості, встановлювати їх таємно, охороняти… Альтернативи цьому немає. Будь-який більший об’єкт буде просто знищений під час обстрілів”.

Хоча до наступної зими ще кілька місяців, енергосистема України може зазнати навантаження в літні місяці, коли використання кондиціонерів спричиняє різкий стрибок споживання електроенергії.

Гринчук зазначила, що Україна має “додатковий механізм для збалансування системи та підтримки стабільної роботи – імпорт”. Вона повідомила, що Україна звернулася до своїх європейських союзників з проханням збільшити ліміт на імпорт до 1,7 гігават.

Але пріоритетом, за її словами, є отримання засобів протиповітряної оборони. “Без протиповітряної оборони ми бачимо трагічні наслідки і руйнування, які можуть спричинити російські атаки. Ось чому нам дійсно потрібна протиповітряна оборона”.