CNN повідомляє про загострення скандалу навколо Кейт Міддлтон

Публічна відсутність Кетрін, принцеси Уельської, за кілька тижнів перетворилася з нішевої інтрижки королівських спостерігачів на міжнародний скандал, пише CNN. Хоча Кенсингтонський палац заявив, що операція на черевній порожнині, проведена в січні, була плановою, і вказав, що принцеса не буде на людях до березня, кілька незвичних деталей – зернисті фотографії, змінене зображення на фото, незрозуміла медична інформація, нерегулярні поновлення від британської королівської сім’ї – змусили громадськість гадати.

А це ніколи не буває добре.

Так зване зникнення Кетрін призвело до того, що користувачі TikTok і X занурилися в химерні теорії змови та жарти з такою кількістю інтертексту, що постає питання, чи справді соціальні мережі заражають нас мозковими хробаками.

За останні кілька місяців натовпи детективів-аматорів склали таймлайни і глибоко проаналізували переміщення принцеси, поєднуючи реальну стурбованість із позамежною конспірологією. Звичайні люди, які підробляють фотоекспертами, припускають, що нещодавні знімки Кейт сфабриковані, і будують теорії про те, де вона насправді перебуває і хто, на їхню думку, намагається приховати “правду”.

І так, тут багато жартів. Спочатку це були типові смішки, які виникають щоразу, коли щось соціально значуще стає надбанням мережевої комедії: Може, Кейт зробила бразильську підтяжку попи! Може, у неї жахливий чубчик і вона ховається, поки він не відросте! Може, вона приводить себе у форму після довгого міжсезоння в MLB!

Потім, після того як фотографію принцеси та її трьох дітей, зроблену в День матері, визнали відредагованою і згодом відкликали новинні агенції, все стало серйознішим і божевільнішим. Зазвичай компліментарні британські ЗМІ почали ставити більш гострі запитання. Американські телешоу відкрито висміювали те, що швидко перетворювалося на королівську плутанину, і навіть висували теорії, які раніше були долею виключно любителів пліток – про це трохи пізніше.

Так, і Кейт досі не з’являлася на публіці з грудня.

Галас, теорії, аналізи, жарти і, так, серйозне занепокоєння – все це показує, як по-різному люди ставляться до королівської сім’ї.

Неважко зрозуміти, чому люди так захоплені цією драмою. Зрештою, це не просто так називається “палацовими інтригами”. У соціальних мережах і на дошках оголошень, та й до появи Інтернету, спостерігачі за королівськими особами збиралися, щоб обговорити, хто чим займається, хто на задвірках і чиї секрети найсоковитіші.

“Вони ведуть таке недосяжне, нереалістичне життя, і все ж я знаю про них усе своє життя”, – каже Сьюзан Грейвс. 40-річна жінка переїхала до США майже 20 років тому з Бірмінгема, Велика Британія, і стежить за королівськими новинами на таких сайтах, як Reddit, де сабреддит r/RoyalsGossip має понад 44 000 підписників.

Принцеса Уельська Кетрін під час відкриття нового дитячого відділення денної хірургії Evelina London 5 грудня 2023 року в Лондоні, Англія / Фото Getty Images

“Я досить доросла, щоб пам’ятати, як померла принцеса Діана, і всі скандали і печалі, які сталися після цього”, – сказала вона в інтерв’ю CNN. “А тепер, коли все відбувається з принцом Гаррі та його дружиною, і більш брудні речі відбуваються з принцом Ендрю, і король хворий. Це завжди щось”.

Карлі Вейнсворт, 28-річна американка, яка також стежить за королівськими плітками на Reddit і в інших місцях, сказала CNN, що все це схоже на розгадку таємниці.

“Це схоже на вигадку, але це не так”, – сказала вона. “Просто все досить реально, щоб бути реальним, якщо в цьому є сенс. А потім ви додаєте щось на кшталт відфотошопленої фотографії, і ви не можете не бути заінтриговані тим, що відбувається”.

За її словами, навіть друзі, яким зазвичай байдуже до королівської сім’ї, зацікавилися драмою з принцесою.

“Усі люблять загадки. Багато хто з цих людей вважає, що це весело – шукати підказки, гадати, що відбувається за лаштунками. Це те ж саме, що люди роблять, коли пліткують про своїх знайомих”.

І Грейвс, і Вейнсворт кажуть, що такі серіали, як “Корона”, і суперечки навколо різних членів королівської сім’ї – від ставлення ЗМІ до принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської, і наслідків мемуарів Гаррі “Запасний” до більш серйозних тем, як-от звинувачення навколо брата короля Чарльза принца Ендрю та навіть неминущий інтерес до життя і смерті принцеси Діани – вплинули на те, як люди сприймають монархію.

“Не знаю, чи тому це, що я американець, чи ще щось, але я вважаю, що вони завжди щось приховують”, – каже Вейнсворт. “Не конкретно [королівська сім’я], просто будь-яка людина, яка займає таке становище”.

Все це звучить дуже серйозно, але більшість “кейт-правдошукачів”, якщо вірити нашим британським друзям, просто придурюються.

Соціальна медіаплатформа X тепер підтримує групи, відомі як “спільноти”, і одна з них під назвою “Де перебуває Кейт Міддлтон” привернула 4400 учасників, готових вдягнути свої детективні капелюхи.

“Кейт пропала, і Твіттер зайнятий цією справою! Приєднуйтесь до нас, побалуйте себе”, – йдеться в описі групи. “Друзі не дозволяють друзям поодинці спускатися в королівську кролячу нору”.

О, і яка ж це королівська кроляча нора: Відео та дописи в групі описують історії, які можуть перевершити будь-який вигаданий містичний трилер. З іншого боку, є і фотошопні роботи, на яких Кейт тримається за руки з вічним бойфрендом знаменитостей Пітом Девідсоном, і жарти про те, що Кейт може взяти участь у реаліті-шоу “Співак у масці”.

Одна справа, коли любителі домашніх пліток занурюються в теорії королівської змови, але в міру того, як Кетрін не з’являється на публіці, розважальні видання та ЗМІ стають дедалі сміливішими у своїх припущеннях. У недавньому випуску “Пізнього шоу зі Стівеном Колбертом” ведучий Стівен Колберт навіть відкрито підтримав чутки про особисте життя Кейт і Вільяма.

Однією фразою він підсумував те, що багато зацікавлених сторін відчувають з приводу цих розбіжностей: Занепокоєння за Кейт як особистість, але водночас жага до подробиць.

“Моє серце належить Кейт. А тепер давайте викладати гарячі плітки!”

The Daily Show висміяло суперечки навколо фотографії до Дня матері: фальшивий лондонський кореспондент зачитав список речей, у яких “теж винна Кейт”, включно з “колонізацією і всією цією історією з принцом Ендрю”.

Навіть аеропорт Дубліна не залишився осторонь, опублікувавши в твіттері іронічне зображення явно відфотошопленого Кілліана Мерфі від їхнього “стажиста Кейт у соціальних мережах”.

Куди страшніша за зростаючу трансатлантичну комедію – очевидний розрив довіри між деякими ЗМІ та королівською родиною. Після того як Кетрін вибачилася за підробку знімка в День матері, генеральний директор одного з найбільших у світі новинних і фотоагентств заявив, що Кенсингтонський палац, який випустив фотографію, більше не вважається “надійним джерелом”.

“Як і в будь-якій справі, коли вас підводить джерело, планка підвищується, і в нас виникають серйозні проблеми всередині”, – сказав глава AFP Філ Четвінд у радіоінтерв’ю BBC.

Британська асоціація фотографів випустила заяву, в якій закликала Кенсингтонський палац “надати оригінали знімків для перевірки, щоб ми могли оцінити, що було зроблено” і “зробити так, щоб це не повторилося”.

Представники британських ЗМІ також починають відкрито ставити під сумнів офіційну версію відсутності Кейт. “Ажіотаж навколо Кейт доводить, що королівські особи ПОВИННІ бути прозорішими”, – йдеться в нещодавньому заголовку The Daily Mail, видання, яке загалом прихильно ставиться до висвітлення королівських новин.

Принц Уельський Вільям, принц Луї Уельський, Кетрін, принцеса Уельська, принцеса Шарлотта Уельська та принц Джордж Уельський на балконі Букінгемського палацу під час церемонії Trooping the Colour 17 червня 2023 року в Лондоні, Англія / Фото Getty Images

Упродовж усієї цієї полеміки офіційна інформація з Кенсингтонського палацу, який є лондонською резиденцією і офісом принца Вільяма і Кейт, надходила нерівномірно. Королівські експерти зазначають, що палац зазвичай не реагує на чутки про королівську сім’ю, проте він зробив рідкісний крок, відповівши на непідтверджені повідомлення про стан Кейт.

Водночас палац не відреагував на прохання надати невідредаговану версію фотографії, зробленої в День матері, і не надав додаткової інформації про місцезнаходження Кейт.

Марк Борковскі, лондонський експерт зі зв’язків із громадськістю та кризових комунікацій, розповів People, що багаторічна культура мовчання королівської сім’ї не йде їй на користь, коли справа доходить до розвінчання змов про відсутність Кейт.

“Складність у тому, що зараз так мало інформації про те, що відбувається з Кейт, і якщо вони збираються таким чином зобразити, що все гаразд – за допомогою фотографії, яку тепер визнано підробкою, – то це дуже красномовно свідчить про те, що вони заплуталися й ухвалюють хибні рішення”, – сказав Борковскі.

Хоча одні закликають спекулянтів залишити Кейт і королівську сім’ю в спокої, а інші пропонують цілком розумні пояснення зникнення Кейт, факт залишається фактом: З тієї чи іншої причини людям небайдужі королівські особи. І для них, як для національних діячів, турбота про них є частиною їхнього обов’язку.

“У конституційній монархії, де королі та королеви мають мало фактичної, але багато м’якої сили, видимість – це все”, – написала заступник редактора Politico UK Роза Прінс для CNN. “Можливо, вони не можуть ухвалювати закони, укладати договори або віддавати накази про вступ військ у бій, але британські королі можуть відкривати супермаркети, відвідувати прем’єрів і відвідувати хворих. Без цього, як і Барбі, для чого вони були створені?”