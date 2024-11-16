CNN: Погані новини для України надходять з усіх фронтів. Але й Росія перебуває під тиском

Погані новини продовжують надходити. Куди б не дивився Київ, Москва, схоже, має перевагу, пише CNN.

Росія домагається успіхів на ключових ділянках фронту на сході та південному сході України, одночасно обрушуючи хвилю за хвилею повітряного терору на українські міста.

Водночас Москва готується почати контрнаступ у південному російському регіоні Курськ, де Київ домігся єдиного великого військового успіху цього року. За словами президента України Володимира Зеленського, Москва перекинула в Курськ близько 50 000 військовослужбовців, яких було посилено нещодавно прибулими північнокорейськими військами.

«Росіяни зараз володіють ініціативою на всіх ділянках фронту, вони успішно використовують тактичні успіхи і зміцнюють їх», – сказав CNN Джордж Баррос з Інституту вивчення війни.

Баррос, який очолює групи з Росії та геопросторової розвідки в групі з моніторингу конфліктів, що базується у Вашингтоні, сказав, що перевага Росії на полі бою не дає змоги Україні підготуватися до можливого контрнаступу.

«Росіяни роблять дії, і вони змушують українців відповідати. Це не дуже добре, тому що ви програєте війни, постійно перебуваючи в обороні. … Вас просто заганяють у кут, і вам доводиться вибирати з безлічі поганих варіантів», – додав Баррос.

Особливо важка ситуація склалася навколо Куп’янська. Це ключове північно-східне місто знову ризикує відійти до Росії після того, як його звільнили українці у вересні 2022 року після більш ніж шести місяців російської окупації.

Куп’янськ розташований на перехресті двох основних доріг постачання і річки Оскіл, яка утворює головний оборонний рубіж у цьому районі. Захоплення Куп’янська значно полегшить Росії подальше просування в Харківську область. Це, своєю чергою, чинитиме додатковий тиск на Харків, друге за величиною місто України, яке майже щодня зазнає ударів російських безпілотників і ракет.

Російське державне інформаційне агентство ТАСС повідомило в п’ятницю, що російські війська увійшли на околицю міста, хоча українські офіційні особи наполягали на тому, що Куп’янськ залишається під повним контролем їхніх сил.

Водночас Україна щосили намагається стримати просування російських військ на південь, у район міста Курахове, яке вже кілька місяців оточене з трьох боків. Раніше цього тижня Зеленський назвав ситуацію навколо Курахового «найскладнішою ділянкою» лінії фронту.

Але хоча Росія, схоже, готова захопити місто найближчими днями або тижнями, Баррос вважає, що це не буде стратегічно важливою втратою для Києва, оскільки не матиме істотного впливу на його здатність захистити більший регіон.

В останні місяці Україна вела запеклу боротьбу в цьому районі, хоча і втратила деякі позиції.

Курахове розташоване приблизно за 40 кілометрів на південь від Покровська, ключового логістичного вузла, який вже багато місяців перебуває під прицілом Росії. До кінця літа здавалося, що Покровськ майже напевно впаде. Однак київським військам поки що вдається відбивати російські атаки, що змушує Москву переглядати свої плани.

Покровськ уже кілька місяців є метою Росії, яка прагне захопити східну Україну.

За словами Барроса, ситуація з Покровськом – лише один із прикладів того, що Росія не може досягти своїх власних, публічно заявлених цілей.

«Вони працювали над тим, щоб спробувати захопити Покровськ цієї осені, але вони відмовилися від цієї оперативної мети і почали атакувати в іншому напрямку», – сказав Баррос.

«Це не просто невдача росіян. Насправді це частина дуже стійкої української оборони», – додав він.

З моменту захоплення Авдіївки на початку 2024 року Росії вдалося просунутися вглиб території України всього на 30-40 кілометрів. Це дуже невелике просування, враховуючи величезні втрати російських військових.

Москва втратила близько п’яти дивізій механізованої техніки, а це багато сотень танків і бронетранспортерів, у Покровському районі тільки за останній рік, згідно з оцінкою ISW, зробленою на основі візуальних свідоцтв із поля бою.

«Втратити п’ять дивізій танків та інших машин особового складу протягом року і просунутися всього на 40 кілометрів – ви можете порівняти це з усіма іншими великими механізованими наступами 21 століття і навіть з великими битвами Другої світової війни …. – це дійсно жахливі показники», – сказав Баррос.

Від самого початку повномасштабного вторгнення, незважаючи на допомогу союзників, Україна завжди була в програші, коли йшлося про матеріальні та людські ресурси.

У Росії більше зброї, більше боєприпасів і більше людей».

Стратегія президента Росії Володимира Путіна, як видається, полягає в тому, щоб повільно знищити Україну, перегравши і перевитративши її і вимотавши її західних союзників.

Однак багато аналітиків кажуть, що у Путіна обмежене вікно можливостей для досягнення цієї мети, з огляду на те, яких приголомшливих втрат зазнає Росія, щоб домогтися навіть найнезначніших успіхів.

Навантаження на російську економіку внаслідок конфлікту явно зростає. За останні два роки Росія значно збільшила свої військові витрати, і тепер її економіка демонструє ознаки перегріву: інфляція зростає, а компанії стикаються з нестачею робочої сили. Намагаючись контролювати ситуацію, російський Центробанк у жовтні підняв процентні ставки до 21%, що є найвищим показником за останні десятиліття.

І хоча в Росії проживає набагато більше людей, ніж в Україні, вона зазнає значних втрат, а набір нових військ уже є проблемою – востаннє, коли російські військові запровадили часткову мобілізацію, сотні тисяч людей втекли з країни.

Нещодавнє введення північнокорейських військ до Росії допоможе на деякий час, але матеріальні втрати заповнити буде складніше.

«Між економікою, нестачею людей у Росії і втратою купи транспортних засобів, які необхідні росіянам для ведення війни в їхньому нинішньому стилі, це стратегічні ресурси, які створять серйозні проблеми для Кремля, якщо нинішній темп збережеться протягом наступного року», – сказав Баррос.

Чи зможе Україна скористатися цими проблемами, залежатиме здебільшого від готовності її союзників і далі підтримувати її – і повернення колишнього президента Дональда Трампа в Білий дім, безумовно, ставить під сумнів цю можливість».

Зеленський цього тижня заявив, що війна закінчиться «швидше», щойно Трамп повернеться на посаду президента.

«Якщо міжнародна західна коаліція, включно зі Сполученими Штатами, продовжить підтримувати українців протягом наступних 12-16-18 місяців, з’являться можливості дійсно порушити те, як росіяни забезпечували цю війну», – сказав Баррос. «Вони можуть вирішити, виграють росіяни чи програють».