Російська армія завдала удару балістичною ракетою по Миколаєву

Увечері в суботу, 16 листопада, під час оголошеної повітряної тривоги у місті Миколаєві пролунав вибух.

Про це повідомив моніторинговий Telegram-канал “Николаевский Ванек”.

У повідомленні йдеться, що російська терористична армія завдала удару балістичною ракетою.

Згодом голова Миколаївської ОВА Віталій Кім підтвердив “приліт” ворожої ракети, не уточнивши, куди саме вона влучила. За його словами, постраждалих немає.

“Чітко розуміємо куди. Поки без викликів швидкої. Сподіваюсь все буде так і надалі”, – написав він.

Станом на 19:49 інформація про травмованих людей не надходила, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.