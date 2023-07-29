CNN опублікувала репортаж про українські морські дрони

Телеканал CNN випустив сюжет про морські дрони, які Україна використовує для атак на російські військові цілі у Чорному морі.

Дрони не були показані раніше, зазначається у репортажі.

Модель дрону начинена близько 300 кг вибухових речовин і може вражати ціль на відстані 800 км, повідомляють журналісти.

Один із пілотів, які управляють дронами, у розмові з CNN відзначив сучасний стан дронів у порівнянні з російським військовим обладнанням «з XX століття». «Між нами різниця у сто років», — наголосив він.

Кількість дронів, які перебувають на озброєнні України, засекречена.

Наприкінці травня російське Міноборони повідомляло, що корабель ВМФ РФ «Іван Хурс» був атакований за 140 кілометрів на північний схід від протоки Босфор трьома безпілотними швидкохідними катерами.

За даними російських військових, їх було знищено. Проте, Міністерство оборони України опублікувало відео, на якому, за словами військових, зображено момент поразки російського військового корабля «Іван Хурс» українським безпілотним катером.