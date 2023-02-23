Число країн-членів ООН, які підтримують Україну, може скоротитися

Очікується, що сьогодні Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалить резолюцію, яка вимагає від Росії беззастережного та негайного виведення військ із території України. Однак, пише The Guardian, багато країн, включаючи Китай, Індію, Південну Африку та країни глобального Півдня, швидше за все, утримаються, демонструючи свою відстороненість від того, що вони вважають війною Заходу.

Резолюція стала предметом багатотижневих переговорів, у ході яких союзники України в G7 переконували Київ не наполягати на дуже конкретних ширших вимогах та ризикувати тим, що деякі країни, які раніше голосували за суверенітет України, відступлять.

Востаннє, коли Генеральна Асамблея ООН голосувала з цього питання, 143 країни підтримали Україну і лише п’ять – Росію, хоча під час сьогоднішнього голосування це число може скоротитися до 135. При цьому Білорусь представила поправку, яка виключає будь-яку критику на адресу Росії.