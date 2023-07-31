Чи потрібно носити шкільну форму в Україні

Щороку перед початком навчального року постає питання про те, як же повинні одягатися школярі. Чимало батьків, та й самих учнів, вважають форму певним порушенням прав дитини на індивідуальність та самовираження за допомогою стилю. Проте шкільний одяг дитини повинен бути класичним, охайним та відповідати правилам дрес коду, встановленим дирекцією навчального закладу.

Яким повинен бути шкільний одяг

Носіння учнями шкільної форми було обов’язковим до розпаду Радянського Союзу. Проте у 1996 році була спроба знову на законодавчому рівні відновити вимогу носити однаковий одяг у всіх школах країни. Ініціатива не прижилася, а в 2019 році указ був остаточно скасований.

Тепер вимоги щодо зовнішнього вигляду учнів може встановлювати адміністрація кожної школи, ліцею чи гімназії. Проте вимагати від дітей носити однакову форму заборонено. Директори навчальних закладів узгоджують з батьками вимоги щодо шкільного одягу.

Щоб діти хотіли його носити, потрібно щоб костюми відповідали певним критеріям.

Зручність. Це головна вимога до всього дитячого одягу. Якщо светр буде кусючим, а штани тісними, школяр буде думати про дискомфорт, а не про навчання. Одяг не повинен заважати вільно рухатися, в нього має бути надійна фурнітура, якісні міцні шви.

Безпека. Товари для дітей повинні виготовлятися з натуральних матеріалів. Важливо, щоб тканина добре поглинала зайву вологу, пропускала кисень. Це допоможе підтриманню терморегуляції тіла. Речі не повинні мати неприємного «хімічного» запаху та небезпечних барвників.

Якість. Вибір якісної сировини для пошиття шкільного одягу відіграє ключову роль в його зносостійкості. Оскільки костюми будуть використовуватися щодня, важливо, щоб тканина не витягувалася, була міцною та водночас еластичною, витримувала численні цикли прання.

Зовнішній вигляд. Діти теж хочуть виглядати красиво. Одяг повинен були гарно скроєним. Наявність невеликих декоративних елементів допоможе підкреслити свій індивідуальний стиль.

Обирати одяг варто у одній кольоровій гамі або з відтінків, які пасують один до одного. Таким чином буде легше комбінувати речі між собою.

Який одяг варто купити школярам

Якщо школа не встановила чіткого дрес коду, але просить дітей дотримуватися ділового стилю, батькам потрібно подбати про створення красивого шкільного гардеробу. Перш за все, потрібно купити класичну білу сорочку для хлопців та блузку для дівчат. Така річ у гардеробі вкрай важлива, адже вона стає базою для створення різних образів.

Крім білої, бажано мати вишиту сорочку: школи постійно проводять свята, відзначають пам’ятні дати та просять дітей одягнути елементи національного строю. Стилізовані вишиванки стануть у нагоді для хлопців та дівчат. Ученицям варто звернути увагу на сарафани, з якими можна комбінувати різні блузки та лонгсліви.

Темний класичний низ (сині, чорні, сірі брюки чи спідниця) також повинні бути в арсеналі кожного школяра. Чимало батьків роздумують над тим, чи потрібно купувати піджак. Це не найзручніший одяг для школяра. Його можна замінити строгими кардиганами на ґудзиках, светрами з V-вирізом, в’язаними жилетами.