Чи можна дистанційно зареєструвати бізнес в іншій країні?

Ще кілька років тому не було особливих проблем з тим, щоб вирушити в іншу країну й відкрити там бізнес. Але після того, як почалася війна з росією, ситуація змінилася, і багатьом довелося шукати альтернативні шляхи ведення комерційної діяльності. Хтось узагалі відмовився від ідеї реєстрації компанії за кордоном, інші ж задумалися про вирішення формальностей у віддаленому режимі. Розповімо, чи справді реально стати власником фірми за кордоном, не перетинаючи кордонів рідної держави.

Головне про дистанційний формат відкриття компаній у ЄС

Оскільки Україна невпинно крокує до ЄС, не дивно, що саме держави-члени цього союзу найбільше приваблюють наших підприємців. Стабільна економіка, передові технології, податкові пільги для нових компаній, ефективний захист прав бізнесменів та шанс вийти на світовий ринок – ось ключові чинники, які стимулюють зареєструвати компанію в Австрії, Німеччині тощо.

Нерезидентам пропонують різні умови ведення комерційної діяльності, але при цьому встановлюють низку вимог, яким вони мають відповідати, інакше легально працювати не вдасться. У сучасних реаліях, коли особиста присутність через запроваджені в 2022 році заборони неможлива, більшості українців доводиться делегувати обов’язки юристам. Як не дивно, але це робить процес не тільки простішим та швидшим, але й набагато дешевшим, оскільки:

Немає потреби вирішувати питання з візою, оскільки у солідних компаній є регіональні офіси, співробітники яких готові будь-якої миті розпочати підготовку та подання паперів. Фахівці точно знають, що необхідно для того, щоб відкрити фірму на Мальті чи в іншій юрисдикції, тому не витрачають додатковий час та ресурси на непотрібні документи й погодження. Вони діють за давно відпрацьованим планом і досягають потрібного результату без затримок. Комплексний сервіс обходиться завжди дешевше, а клієнт отримує саме те, на що чекає – зареєстроване за всіма правилами підприємство, яке приноситиме стабільний дохід. Адвокати, які давно працюють у цій сфері, розуміють специфіку національного законодавства обраної вами країни, тому можуть дати слушну пораду щодо вибору організаційно-правової форми чи системи оподаткування. Немає необхідності постійно контролювати процес – замість цього можна зайнятися стратегічним плануванням та пошуком міжнародних контрагентів.

Підбиваючи підсумки, зазначимо, що віддалено реєструвати компанії в Європі можна, і це не вимагає надмірних витрат часу чи грошей – достатньо знайти перевірене адвокатське об’єднання, яке візьме на себе врегулювання організаційних та юридичних питань.