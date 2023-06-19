Чи буде компенсація від страхової компанії, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки? Відповідь експерта

На жаль, не всі водії відповідально ставляться до поведінки на дорозі та не оформлюють обов’язкове страхування автоцивільної відповідальності – автоцивілки.

Чи захищає у такому разі законодавство водіїв, які мають страхування? Надаємо відповідь експерта зі страхування від Finance.ua Дар`ї Горбач про актуальну ситуацію з цього питання на 2023 рік.

Чи буде компенсація від страхової компанії, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки?

Дар’я Горбач, експерт Finance.ua стверджує, що якщо у винуватця ДТП немає поліса ОСЦПВ, а у вас є поліс, що діє, ви все-таки можете звернутися за компенсацією в МТСБУ, надавши всі необхідні документи.

Однак зауважте, що при цьому не можна ремонтувати автомобіль до моменту огляду представником МТСБУ. Телефон контакту центру МТСБУ – 0-800-608-800.

Коротко про основні зміни у політиці надання автоцивілки у 2023 році

Можливість отримання компенсації, навіть якщо у водія-винуватця немає ОСЦПВ, зумовлена реформами у сфері страхування. Так, у цьому році було створено законопроект №8300, за словами його творців закон “Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів” було прийнято 20 років тому й він потребує оновлення.

Основні положення реформи системи автострахування:

поступове підвищення розмірів страхових виплат рівня країн ЄС;

пряме врегулювання у всіх випадках ДТП без потерпілих;

дія страхового покриття за договором автоцивілки поширюється і на пасажирів транспортного засобу, який став винуватцем ДТП та інше.

Також, у зв’язку з збільшенням страхових лімітів (до 160 тисяч грн на пошкодження майна та до 320 тисяч грн на завдання шкоди здоров’ю) збільшилася і ціна автоцивілки.

Ціна автоцивілки у 2023 році розраховується індивідуально та залежить від чотирьох параметрів: міста реєстрації, типу автомобіля, додаткових послуг та наявності пільг від держави.

Чим більше місто, у якому проживає водій (а значить, більш завантажені дороги і високі ризики аварійних ситуацій) та чим більший об’єм двигуна (великий автомобіль, який може завдати більше шкоди) — тим дорожчою буде автоцивілка. Найдорожча вартість ОСЦПВ в Україні — в Києві та Київській області.