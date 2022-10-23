Чотири сотні окупантів і 21 ракета: втрати ворога станом на 23 жовтня

За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.
Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення за даними Генштабу наступні:
- особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2584 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од,
- артилерійських систем – 1667 (+14) од,
- РСЗВ – 374 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 189 од,
- літаків – 270 од,
- гелікоптерів – 245 (+2) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),
- крилатих ракет ‒ 350 (+21) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од,
- спеціальної техніки ‒ 148 од.
Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА “Орлан”.
Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.