Чотири сотні окупантів і 21 ракета: втрати ворога станом на 23 жовтня

За минулу добу Збройні сили знищили 400 окупантів, 2 ворожих гелікоптера, 21 крилату ракету та 20 безпілотників.

Загальні втрати росіян за час повномасштабного вторгнення за даними Генштабу наступні:

особового складу ‒ близько 67 470 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2584 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5284 (+18) од,

артилерійських систем – 1667 (+14) од,

РСЗВ – 374 (+1) од,

засобів ППО ‒ 189 од,

літаків – 270 од,

гелікоптерів – 245 (+2) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1361 (+20),

крилатих ракет ‒ 350 (+21) од,

кораблів/катерів ‒ 16 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4039 (+18) од,

спеціальної техніки ‒ 148 од.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 17 ударів. Підтверджено ураження 15 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також двох позицій зенітних ракетних комплексів ворога. Підрозділи протиповітряної оборони збили один гелікоптер Ка-52 та 3 БпЛА “Орлан”.

Військовослужбовці ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили три пункти управління, шість районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів та п’ять інших важливих об’єктів ворога, включаючи одну радіолокаційну станцію.