На дорогах України ситуації, коли водій стає заручником обставин або свавілля правоохоронців, не рідкість. Незаконні зупинки, сфальсифіковані протоколи, підтасовані результати тестів на алкоголь – усе це реалії, з якими може зіткнутися будь-хто. І саме автоадвокат – єдине спасіння в таких випадках.

Автоадвокат оскаржить штрафи та поверне вилучені права.

Протоколи за ст. 130 КУпАП (керування у стані сп’яніння), перевищення швидкості, порушення ПДР – багато з них складаються з порушенням закону. В автоадвоката є всі необхідні механізми, щоб оскаржити такі штрафи. У 2024-2025 роках “Липявка та партнери” вже успішно скасували понад 100 подібних протоколів.

Автоадвокат захистить при ДТП

Дорожньо-транспортна пригода – це завжди стрес, особливо коли водія намагаються зробити винним без належного розслідування. Автоадвокат збирає докази, аналізує матеріали справи та доводить вашу невинуватість у суді.

Автоадвокат вирішить конфлікти із поліцією

Поліцейські можуть перевищувати свої повноваження, застосовувати психологічний тиск, змушувати водія підписати протокол без пояснень. Достатньо лише подзвонити автоадвокату, і ситуація кардинально зміниться – він приїде на місце та припинить свавілля.

Допомога автоадвоката при вилученні автомобіля

Евакуація авто на штрафмайданчик – це не лише витрати, а й складна процедура повернення транспортного засобу. Юридична допомога прискорить цей процес і дозволить уникнути незаконних поборів.

Оформлення і переоформлення транспортних засобів

Купівля, продаж або передача автомобіля у власність – процес, який вимагає юридичної точності. Автоадвокат допоможе правильно оформити документи, уникнути зайвих витрат і запобігти можливим шахрайським схемам.

Автоадвокат збільшить суми страхових виплат

Страхові компанії часто занижують виплати після ДТП або відмовляють у компенсаціях. Автоадвокат зможе довести реальний розмір збитків і домогтися виплати максимально можливої суми.

Супровід вантажних перевезень і розмитнення вантажів

Перевезення вантажів – це не лише логістика, а й складні юридичні питання, особливо при перетині кордону. Автоадвокат забезпечить законність всіх операцій, уникне ризиків штрафів та затримок на митниці.

Чому саме “Липявка та партнери”?

Юристи цієї компанії мають величезний досвід у сфері захисту водіїв. Вони знають усі тонкощі законодавства, мають успішні кейси та бездоганну репутацію. Головне – вони діють швидко та професійно, рятуючи водіїв від несправедливих штрафів, позбавлення прав і незаконних обвинувачень.

Висновок

Ситуації на дорозі бувають різні, але одна порада залишається незмінною: при будь-яких проблемах із поліцією або після ДТП одразу звертайтеся до автоадвоката. Це не просто юрист – це єдине спасіння для водія у сучасних реаліях.