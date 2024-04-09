Чому варто замінити пошкоджену задню кришку смартфона?

Крім екрану, камери і портів підключення, задня кришка смартфона також вразлива для різного роду механічних пошкоджень. Однак її, як і інший тип комплектуючих, можна за необхідності поміняти, знайти комплектуючі вийде тут https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/. Давайте перевіримо, чи варто виконувати подібний ремонт і чи вигідне це рішення?

Захист електронних компонентів

Смартфон – це портативний пристрій, який дуже легко пошкодити. Не тільки дисплей, але і його корпус піддаються безлічі навантажень, що виникають під час інтенсивного використання.

Фахівці сервісів попереджають, що внаслідок цього може початися процес розшарування корпусу, тобто між задньою кришкою і рамкою дисплея з’явиться щілина. Це надзвичайно небезпечно для пристрою, оскільки може призвести до порушення його нормальної роботи. Через це рідина і пил легко проникають всередину корпусу і виводять з ладу життєво важливі компоненти.

Рентабельність відновлення корпусу

Наприклад, якщо вибрати задню кришку для айфона тут https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/apple і встановити її, то обійдеться це на порядок дешевше, ніж купівля нового телефону. Особливо це стосується моделей останніх поколінь, програмне забезпечення яких ще підтримується виробником, так як таким обладнанням можна користуватися без проблем ще довгий період часу.

Шанс на вигідну угоду

Вирішивши продати смартфон, не зайвим буде задуматися про заміну задньої кришки. Корпус з видимими подряпинами, тріщинами або вигинами часто відлякує потенційного покупця. Тому можна виручити набагато більшу суму з продажу доглянутого смартфона. Обратит нову кришку корпуса Самсунг можна тут https://www.aks.ua/catalog/zadnie-kryshki/brand/samsung.

На що звертати увагу під час заміни комплектуючих?

Заміна задньої кришки – досить трудомісткий вид ремонту, оскільки часто вимагає перевстановлення в новий корпус кількох десятків дрібних електронних елементів, таких як: дисплей, батарея, камери, динаміки, шлейфи, материнська плата тощо. Саме тому варто скористатися послугами професійної майстерні, оскільки самостійний ремонт може призвести до непоправних наслідків.Отже, встановлення нової задньої кришки – чудовий варіант не тільки для захисту внутрішніх компонентів смартфона, а й хороший шанс повернути обладнанню привабливий зовнішній вигляд. Завдяки цьому можна безпечно користуватися телефоном далі або ж вигідно продати його на вторинному ринку.