Чому в Україні зростає попит на сучасні бензовози?

Говорячи про бензовоз, одразу розумієш, для яких цілей купується така спецтехніка. Як це одразу зрозуміло з назви, його потрібно застосовувати для транспортування таких легкозаймистих технологічних рідин, як бензин, а також інших світлих нафтопродуктів з щільністю до 860 кг/м3, як то дизельне паливо, гас тощо.

Якщо в наші дні ви хочете бензовоз купити, то варто вибрати його більш сучасну версію –автомобільний паливозаправник. Купити в наші дні новий сучасний автопаливозаправник – означає купити бензовоз на базі вантажної або причіпної техніки, в якому є:

Герметична моно- або мультисекційна автоцистерна для транспортування легкозаймистих світлих нафтопродуктів.

Вбудований модуль для роздачі та обліку палива.

Саме можливість виконувати видачу та облік палива, що витрачається під час дозаправки техніки, за додатковим функціоналом вигідно відрізняє автопаливозаправник від моделей, які раніше називали просто бензовозами. Можливість вести облік за допомогою спеціального лічильника дає змогу зекономити на витратах палива та запобігти його розкраданню.

Сучасні автомобільні паливозаправники теж часто називають бензовозами, і особливої помилки у цьому визначенні немає, адже обидва вони використовуються для перевезень палива.

Як бензовози, так і сучасні автопаливозаправники, використовуються для виконання дозаправки техніки мирного та військового призначення. В мирний час автопаливозаправники доставляють паливо потрібного типу і надають потрібні об`єми палива для дозаправки спецтехніки, яка працює в полі, на будівництві будинків та доріг, ремонтних роботах на залізниці, метрополітені, автомобільних шляхах тощо. Також автопаливозаправники перевозять паливо для заправки військової техніки.

В наші дні виконується багато віддалених робіт, де задіяно різноманітні комбайни, автокрани, самоскиди, бетонозмішувачі, бетононасоси, генератори, тому оперативне забезпечення паливом таких віддалених об`єктів виконується за рахунок використання мобільних паливозаправників. Ось чому ми можем стверджувати, що і так великий попит на таку спецтехніку продовжує зростати, так як потрібно багато спецтехніки для відновлення та розвитку України.

Де в Україні варто новий паливозаправник купити?

В Україні виробництво нових автопаливозаправників на базі вантажних автомобілів та причіпної техніки виконують декілька основних заводів, серед них одне з лідируючих місць займає Завод спецтехніки Техкомплект. Щороку кожний другий новий автопаливозаправник, який зібрано в Україні, виготовлено на нашому заводі на базі вантажних авто від MAN, RENAULT, IVECO, FORD, FOTON, DONGFENG, FAW, JAC, ISUZU, HYUNDAI, DAEWOO, причепів та напівпричепів як нашого проєктування, так і давальницьких.

Ціна на автопаливозаправники залежатиме як від технічних характеристик базового транспортного засобу, так і від місткості та конфігурації автоцистерни. На нашому заводі можна замовити одно та багатосекційні автоцистерни як з пласкими передньою та задньою стінками, так і з такими, що мають опуклу форму.