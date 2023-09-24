“Чому найбільші російські пропагандисти – вірмени?” – зацікавився Єреван

Керівник апарату прем’єр-міністра Вірменії Араїк Арутюнян заявив, що російські державні ЗМІ ведуть “гібридну війну” проти Єревану.

“Схоже, у гібридній війні, розв’язаній у російських ЗМІ проти Вірменії, обіцяли, як у відомій казці, – той, хто більше бреше, отримає половину палацу/Кремля”, – написав Арутюнян у Facebook.

Так він прокоментував слова журналіста Георга Хачатуряна в ефірі ток-шоу НТВ «Своя правда» про те, що вірменські демонстранти, які 20 вересня прорвалися до будівлі уряду, нібито натрапили там на американських десантників, які приїхали на навчання.

Арутюнян назвав це твердження «абсолютною дезінформацією», додавши, що того дня до будівлі уряду не проник жоден демонстрант, і тим більше там не було американців.

«Як виявилося, що найбільші пропагандисти російських телеканалів — вірмени: Маргарита Сімоньян, Тигран Кеосаян, Арам Габрелянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Мігранян та інші?» – додав представник вірменського уряду.