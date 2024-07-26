Червоні вина: короткий огляд розповсюджених термінів

Часом трапляються ситуації, коли сомельє на дегустації або винний консультант у крамниці вживає вузькоспеціалізовані терміни, значення яких відомі лише йому. Світ вина насправді складний, а перелік різноманітних понять може приголомшити, особливо новачка. Водночас не обов’язково вивчати весь винний словник — якісні червоні вина можна легко та швидко відшукати в будь-якому місці, опанувавши з десяток найчастіше використовуваних термінів.

У чому різниця між легкотілими та повнотілими червоними винами

Тіло оцінюють за текстурою, а не за смаком напою. В основі класифікації — комбінація структурних елементів, таких як кислота, вміст алкоголю, таніни. Повнотілим називають червоні вина, для яких характерні високі показники цих органічних сполук. Щоб краще зрозуміти різницю між поняттями, подумки порівняйте текстуру та вагу знежиреного молока з вершками.

Кислотність пов’язана з тим, як сильно виділяється слина під час дегустації. Класичні приклади вин із високою або середньою кислотністю:

совіньйон блан;

піно гриджіо;

альбаріньйо;

рислінг.

Алкоголь також формує винне тіло. Вищий вміст спирту означає кращу в’язкість. Показники міцності також впливають на інтенсивність відчуття, що червоне вино зігріває слизову під час ковтка.

Таніни — це органічні сполуки, які містяться в шкірці винограду, стеблах та дубових бочках. Коли вони зв’язуються зі слиною в роті, то викликають відчуття сухості. Таніни переважають саме в червоних винах. Хороші приклади — шираз, каберне фран, каберне совіньйон, неббіоло. Вина з низьким вмістом танінів включають гаме, гренаш, мерло.

Терміни на позначення смаку й аромату

Дескриптори — слова, які використовують для того, щоб описати смак і аромат вин. Наприклад:

квіти: пелюстки троянд або фіалок;

фрукти: лимон, персик, апельсин;

ягоди: вишня, чорниця, смородина;

трави: тим’ян, кріп, розмарин;

спеції: чорний перець, кориця, гвоздика.

Фініш описує, як довго смаки залишаються на піднебінні після проковтування вина. Якщо смаки швидко зникають, то посмак короткий, якщо зберігаються впродовж тривалого часу — довгий.

Баланс визначає, як структурні та смакові компоненти червоних вин взаємодіють між собою, утворюючи гармонійне ціле. Важливо, щоб один аспект напою не затьмарював інші. Наприклад, вміст залишкового цукру легкий фруктовий шлейф.

Поняття, пов’язані з технологією виготовлення

Якщо перейти за посиланням: https://goodwine.com.ua/ua/vino/cvet/krasnye.html, то перш ніж купити червоне вино, корисно почитати опис. Там можна натрапити на цікаві терміни іншомовного походження. Наприклад, французьке слово appellation вказує на виноград, зібраний на певній ділянці.

Термін, який трапляється найчастіше, — теруар. Він позначає середовище, у якому вирощували виноградну лозу. Поняття «теруар» об’єднує безліч чинників, таких як клімат, тип ґрунту та особливості догляду за виноградником. Усі вони впливають на кінцевий продукт.