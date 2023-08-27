Кримінал

Чергова ворожа ракетна атака на Київ зазнала невдачі

27 Серпня 2023 08:47
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ппо, київ

Російсько-окупаційні війська у ніч проти 27 серпня здійснили спробу чергової ракетної атаки на столицю України, однак Сили протиповітряної оборони знищили всі цілі.

Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Попко.

Попередньо, цієї ночі з району Каспійського моря, з літаків стратегічної авіації Ту-95МС окупанти випустили крилаті ракети типу Х-101/555/55.

Ворожі цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищили сили ППО. За наявною інформацією, у Києві минулося без жертв і руйнувань.


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