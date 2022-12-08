Економіка

Черга з танкерів у Босфорі продовжує збільшуватись

8 Грудня 2022 11:15
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санкції

Число нафтових танкерів, які стоять у Чорному морі в очікуванні перевірки турецькою владою, за ніч збільшилося ще на п’ять. Таким чином у черзі на прохід через протоку Босфор у Середземне море вже 16 танкерів.

Як повідомляє Reuters, західні та турецькі офіційні особи продовжують переговори про заходи, які б допомогли скоротити черги при проході суден через чорноморські протоки, що виникли після введення Заходом ембарго на транспортування російської нафти.

З 5 грудня в Євросоюзі набуло чинності ембарго на російську нафту, що постачається морським шляхом; з цього ж дня країни “Великої сімки”, Євросоюз і Австралія запровадили стелю цін на російську нафту в 60 доларів за барель – постачання за ціною, вищою за цю, не можуть бути застраховані в компаніях цих країн, а вони фактично контролюють весь світовий ринок.

Крім цього, Туреччина з початку цього місяця запровадила власні заходи, вимагаючи від судновласників підтвердження наявності страховки, що покриває прохід танкера через протоки або стоянку у турецьких портах.

За повідомленням експедиторського агентства Tribeca, до північного входу в Босфор підійшли ще п’ять танкерів довжиною понад 200 метрів, що прямують далі в Середземне море, на додаток до 11, які стали на якір там же днем раніше. За даними агентства, поки що жодне судно не отримало дозволу на прохід.

На південь, біля входу в протоку Дарданелли, ще дев’ять танкерів очікують дозволу на подальший прохід у південному напрямку – це на три судна менше, ніж днем раніше.


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