Через пошкодження Тернівської дамби Курахівського водосховища вода підступає до населених пунктів 

Через обстріли наразі неможливо оглянути Тернівську дамбу Курахівського водосховища, проте у селах, розташованих вздовж течії річки Вовча, фіксують підйом води.

Про це повідомив начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун, передає Суспільне.

За його словами, їм відомо, що вода рухається селами поблизу Тернівської дамби. Однак підтвердити характер пошкодження та критичність ситуації вони не можуть через постійні обстріли. Обстежити дамбу зараз не вдається.

Падун також зазначив, що є дані про те, що вода підступає до населених пунктів Великоновосілківської громади. Він пояснив, що це свідчить про ймовірне пошкодження дамби, оскільки вода піднімається, наче шлюзи відкриті.

11 листопада у Telegram-каналах почала ширитися інформація, що Тернівська дамба Курахівського водосховища була підірвана.