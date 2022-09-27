Через обстріли з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини частково евакуюють населення

Через постійні обстріли росіян з деяких деокупованих населених пунктів Харківської області місцева влада проводить часткову евакуацію.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Людей, які мають бажання виїхати, організовано транспортуємо автобусами у більш безпечні місця в області. Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи, в тому числі 859 дітей та 91 особа з інвалідністю. Найбільше людей евакуюється з Куп’янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали більше 6000 людей”, – зазначив він.

За словами Синєгубова, усім евакуйованим пропонується тимчасове житло та надається необхідна гуманітарна допомога.