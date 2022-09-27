Новини

Через обстріли з деяких деокупованих населених пунктів Харківщини частково евакуюють населення

27 Вересня 2022 17:24
28
війна, евакуація

Через постійні обстріли росіян з деяких деокупованих населених пунктів Харківської області місцева влада проводить часткову евакуацію.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Людей, які мають бажання виїхати, організовано транспортуємо автобусами у більш безпечні місця в області. Наразі на деокупованих територіях залишили свої домівки 8 933 особи, в тому числі 859 дітей та 91 особа з інвалідністю. Найбільше людей евакуюється з Куп’янського району, який зараз найінтенсивніше обстрілюється ворогом. На сьогодні з громад цього району виїхали більше 6000 людей”, – зазначив він.

За словами Синєгубова, усім евакуйованим пропонується тимчасове житло та надається необхідна гуманітарна допомога.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

Думки

Александр КИРШ

Логика: людоед, США и Китай
Віталій ПОРТНИКОВ

Мобилизация как индикатор путинского провала
Александр КИРШ

Истерика: страх — распаляет, кувалда — лечит
Александр КИРШ

Резко поднимая ставки, пуйло тем самым их резко снижает
усі думки
ТОП-новини
27 Вересня 2022 16:02
146

Спланований акт агресії Росії проти ЄС, – Подоляк про витік газу на “Північному потоці”
27 Вересня 2022 14:57
44

ЄС обговорює відключення від SWIFT “Газпромбанку” і ще трьох банків РФ
27 Вересня 2022 14:38
73

Менше 6% території Харківщини залишаються тимчасово окупованими
27 Вересня 2022 13:31
45

В Ізюмі працюватимуть французькі слідчі
27 Вересня 2022 12:15
256

Затримано “наводчика” дронів-камікадзе по Одещині
Останні новини
усі новини