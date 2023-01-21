Харків

Через обстріли Харківщини загинула жінка, паранена дитина

21 Січня 2023 10:41
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обстріли, харків

Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини у прикордонних населених пунктах Куп’янського, Чугуївського та Харківського районів.

Минулої доби зі ствольної та реактивної артилерії, танків та мінометів окупанти обстрілювали Вовчанськ, Куп’янськ, Стрілечу, Вільчу, Огірцеве та інші населені пункти, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Найбільше від обстрілів постраждало м. Вовчанськ Чугуївського району. Сьогодні зранку ворожий снаряд влучив у приватний будинок. На жаль, загинула жінка 60 років. Поранення отримали та госпіталізовані жінка 45 років та 7-річна дівчинка.

Крім того, вчора, у Вовчанську отримав поранення 71-річний чоловік. Госпіталізований у середньому стані. У с. Ківшарівка Куп’янського району вчора теж був поранений цивільний чоловік 27 років. Стан середній.


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