Суспільство

Через нічний обстріл Харкова зруйновані офісні і житлові приміщення

8 Жовтня 2022 12:12
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харків

Як повідомлялося сьогодні, 8 жовтня, близько 00:35 ворог завдав чергового ракетного удару. Міський голова Ігор Терехов, повідомив, що є постраждалі, з ними працюють лікарі.

В результаті вибухів сталося 4 пожежі за різними адресами. Зоріли господарчі споруди, гаражі, офісні та горищні приміщення.

Під час гасіння пожеж вогнеборцям вдалося врятували двох мешканців багатоквартирного будинку.

Всього до ліквідації пожеж, за всіма адресами, було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 100 чоловік особового складу ДСНС. Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 04:00 ранку.

Також після нічного обстрілу були зруйновані автомийка та спортивний зал.

«Є руйнування в медустанові, житлових будинках, фактично нічого не залишилося від автомийки та фітнес-залу. Комунальні підприємства приводять все до ладу. Ще одна ракета прилетіла у сквер, ми теж там працюємо. Російський агресор дуже підступний, і те, що тривають обстріли інфраструктурних, культурних об’єктів, дозвілля, навіщо це робиться? Ворог тримає у напрузі, але ми мужні, ми – харків’яни, ми переможемо», – наголосив мер Харкова.


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