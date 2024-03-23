Чехія вислала українця, який поширював прокремлівську пропаганду

На підставі рішення МВС уряд Чехії вислав із країни громадянина України Олександра Барабанова, анулювавши його ПМП. Про це, з посиланням на рішення відомства внутрішніх справ, повідомляє видання Deník N.

МВС Чехії, що спирається на інформацію контррозвідки, вважає Барабанова людиною, здатною завдати шкоди безпеці чеської держави. З 2014 р., коли Росія здійснила незаконну анексію українського півострова Крим, Барабанов активно поширював у Чехії прокремлівську та антиукраїнську пропаганду, наприклад, стверджуючи, що “росіян в Україні переслідують фашисти”, повідомляє Deník N.

Уродженець Києва Олександр Барабанов підтвердив виданню, що його ПМП було анульовано. “У мене український паспорт. Куди мене вишлють? Не знаю. За межі ЄС. Якщо мене вишлють в Україну, то побоююся, що я буду на кордоні заарештований і насильно відправлений на фронт. Я цього не хочу”, – наводить газета слова висланого з Чехії українського громадянина.

За даними Deník N, наразі Олександр Барабанов, який проживав у Чехії понад 20 років, перебуває в Азербайджані. У Чехії залишилися його батьки, бабуся, дружина і діти.