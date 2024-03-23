Кримінал

Чехія вислала українця, який поширював прокремлівську пропаганду

23 Березня 2024 13:02
читать на русском →
чехія, колаборант
Олександр Барабанов у програмі Чеського телебачення "Вам слово" під час анексії Криму Росією у 2014 / Скріншот з програми ČT

На підставі рішення МВС уряд Чехії вислав із країни громадянина України Олександра Барабанова, анулювавши його ПМП. Про це, з посиланням на рішення відомства внутрішніх справ, повідомляє видання Deník N.

МВС Чехії, що спирається на інформацію контррозвідки, вважає Барабанова людиною, здатною завдати шкоди безпеці чеської держави. З 2014 р., коли Росія здійснила незаконну анексію українського півострова Крим, Барабанов активно поширював у Чехії прокремлівську та антиукраїнську пропаганду, наприклад, стверджуючи, що “росіян в Україні переслідують фашисти”, повідомляє Deník N.

Уродженець Києва Олександр Барабанов підтвердив виданню, що його ПМП було анульовано. “У мене український паспорт. Куди мене вишлють? Не знаю. За межі ЄС. Якщо мене вишлють в Україну, то побоююся, що я буду на кордоні заарештований і насильно відправлений на фронт. Я цього не хочу”, – наводить газета слова висланого з Чехії українського громадянина.

За даними Deník N, наразі Олександр Барабанов, який проживав у Чехії понад 20 років, перебуває в Азербайджані. У Чехії залишилися його батьки, бабуся, дружина і діти.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал

ТОП-новини
23 Березня 2024 14:26

У Харкові не зможуть повністю відновити електропостачання за вихідні

23 Березня 2024 13:39

Харківські енергетики просять знизити навантаження на мережі
23 Березня 2024 13:17

Шутінг у “Крокусі”: У ГУР назвали нісенітницею заяву ФСБ про “український слід”
23 Березня 2024 11:59

Франція та Німеччина спільно вироблятимуть військову техніку в Україні
23 Березня 2024 11:27

ФСБ знайшла “український слід” в атаці на “Крокус сіті хол”

Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Сергій ПРИТУЛА

Ми ще далекі від ідеальної взаємодії держава-бізнес-волонтери

Максим ЖОРІН

КАБи зараз одна з найбільших проблем для фронту

Віталій ПОРТНИКОВ

Макрон збирається відправити війська в Одесу?

Ігор ЧЕРНЯК

Поки з армії не почнуть повертатися, туди знову не почнуть йти

Юрій ЛУЦЕНКО

Війна в стилі вуду

Віталій ПОРТНИКОВ

Страх війни в Європі. Що змінилося

усі думки