Частину кредитних коштів від ЄС Україна витратить на далекобійні ракети і дрони

Частину з 35 мільярдів євро, які Євросоюз виділив в рамках зобов’язань G7, Україна витратить на закупівлю вітчизняних далекобійних ракет і безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей у школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас”, – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що частина цих грошей буде використана для закупівлі зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.

Окрім того, частину коштів Україна готова витратити на посилення своєї ППО.

“Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі”, – додав президент.