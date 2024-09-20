Економіка

Частину кредитних коштів від ЄС Україна витратить на далекобійні ракети і дрони
20 Вересня 2024 16:14
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зброя, зеленський
Українська крилата ракета "Нептун" / Кадр з відео президента Зеленського присвяченого українському ОПК

Частину з 35 мільярдів євро, які Євросоюз виділив в рамках зобов’язань G7, Україна витратить на закупівлю вітчизняних далекобійних ракет і безпілотників.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський на пресконференції з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

“Ці 35 мільярдів ми будемо витрачати передусім на енергетику, на захист, на бомбосховища для дітей у школах, садочках, університетах – це великий дефіцит для нас”, – зазначив глава держави.

Крім того, Зеленський заявив, що частина цих грошей буде використана для закупівлі зброї передусім українського виробництва, зокрема далекобійних дронів і ракет.

Окрім того, частину коштів Україна готова витратити на посилення своєї ППО.

“Частину цих коштів ми готові витрачати і на протиповітряну оборону, яка виробляється не в нашій державі”, – додав президент.


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