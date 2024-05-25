Час дозволити Києву бити зброєю НАТО по території Росії – Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв’ю The Economist закликав країни-члени альянсу, які постачають Україні озброєння, зняти обмеження на його застосування для ударів по військових цілях на території Росії.

“Союзникам час розглянути питання про зняття деяких введених ними обмежень на застосування зброї, переданої Україні, – сказав Столтенберг в інтерв’ю, яке він дав 24 травня. – Особливо зараз, коли в Харкові, недалеко від кордону, тривають запеклі бойові дії, відмова Україні в можливості застосовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території сильно ускладнює для неї захист своєї території”.

Попередник Столтенберга на посаді генерального секретаря альянсу Андерс Фог Расмуссен 14 травня закликав дозволити країнам НАТО у Східній Європі використовувати наземну протиповітряну оборону для знищення російських ракет і безпілотних літальних апаратів, націлених на Україну. Столтенберг цю пропозицію не підтримав. “Ми не будемо стороною конфлікту”, – заявив він. На його думку, завдання Заходу протилежне – “не допустити перетворення цієї війни на повноцінну війну між Росією і НАТО в Європі”.

Для Столтенберга дозволити Україні атакувати цілі в Росії за допомогою західної зброї і пряма участь НАТО в конфлікті – не одне й те саме, зазначає Economist.

“Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не братимемо безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша справа”, – сказав Столтенберг.

Президент України Володимир Зеленський регулярно закликає західних партнерів “проявити рішучість” і дозволити застосовувати його для ударів по території Росії.