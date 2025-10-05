“Буржуазні імпланти”: Кім Чен Ин запровадив репресії проти жінок з імплантами грудей

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин наказав владі посилити нагляд і репресії проти жінок, яких підозрюють у незаконних операціях з імплантації грудей, назвавши таку практику «антисоціалістичною» та «буржуазною».

Про це повідомляє New York Post.

У межах цієї політики Міністерство громадської безпеки КНДР, ймовірно, вже направило «ударні групи» у центральні райони, в тому числі Пхеньян, аби виявляти нелегальних хірургів і жінок, які нібито пройшли косметичні процедури. Влада має право проводити фізичні огляди та карати винних — як пацієнток, так і лікарів — трудовими таборами.

У місті Сарівон уже пройшов публічний суд над приватним лікарем та двома жінками в їхніх 20-х, яких звинуватили в порушенні діючих заборон. На суді конфіскували силіконові імпланти, хірургічні інструменти та готівку — усе як доказ нелегальної діяльності.