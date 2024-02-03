Суспільство

Букмекери визначилися з фаворитом Нацвідбору на “Євробачення”

3 Лютого 2024 13:42
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євробачення
Jerry Heil та alyona alyona / Скріншот з Youtube @eurovisionukraine

Сьогодні, 3 лютого, стане відомо ім’я виконавця, який представить Україну на конкурсі “Євробачення-2024” у Мальме, Швеція.

О 18:00 розпочнеться прямий ефір національного відбору на “Євробачення”, під час якого виступить 11 фіналістів та українці оберуть серед них нашого представника.

Тим часом на офіційному сайті “Євробачення” букмекери вже зробили ставки і назвали переможця нацвідбору. На їхню думку, сьогодні ввечері перемогу здобуде дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією “Teresa & Maria”. Вони значно опереджають своїх конкурентів у рейтинговій таблиці.

Ставки на переможця Нацвідбору / Скріншот з сайту eurovisionworld.com

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